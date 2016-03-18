Валютные качели продолжаются: гривня укрепилась до 26,25 за доллар

В пятницу, 18 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,10/26,25 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,43/29,60 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3800/0,3830 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,2183 грн/долл., к этому часу заключено 169 сделок на сумму 56 млн долл.