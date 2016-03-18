НБУ признал банк "Петрокоммерц-Украина" неплатежеспособным

Национальный банк Украины признал неплатежеспособным банк «Петрокоммерц-Украина», который относился к категории проблемных в связи с непрозрачной структурой собственности.

Как напомнил НБУ на своем сайте, в марте 2015 года акционер банка - российский банк «Петрокоммерц» - продал акции банка 11 физическим лицам, доля каждого из которых составляла менее 10%. В течение 2015 года акционеры банка и его фактические контролеры Иван Шехавцов и Алексей Крупий неоднократно уведомляли НБУ о своем намерении юридически оформить акции банка на себя, но только в декабре подали регулятору соответствующие пакеты документов.

«В конце февраля - начале марта 2016 года они без всякого предупреждения продали акции банка другим 11 физическим лицам, после чего сообщили, что вышли из состава акционеров и отозвали пакеты документов. В то же время, у банка возникли проблемы с ликвидностью», - говорится в сообщении.

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Как отмечает НБУ, после отнесения банка «Петрокоммерц-Украина» к категории проблемных были установлены факты невыполнения им операций клиентов в установленный законодательством срок. Так, на 16 марта объем невыполненных сделок превысил 30% обязательств банка, в связи с чем Нацбанк принял решение об отнесении банка «Петрокоммерц-Украина» к категории неплатежеспособных.

Также сообщается, что НБУ признает Ивана Шехавцова и Алексея Крупия владельцами существенного участия в банке, так как независимо от формального владения они осуществляли решающее влияние на его управление и деятельность в течение марта 2015 - февраля 2016 года, в связи с чем на них будут распространяться все обязанности и ответственность, которые по закону полагаются для владельцев существенного участия в банке.

Как впоследствии сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц на своем сайте, на основании решения НБУ фонд ввел в банк временную администрацию сроком на один месяц - до 17 апреля 2016 года включительно - под руководством Александра Гулея. Фонд обещает сообщить о времени и порядке выплат вкладчикам банка дополнительно на своем официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года, включая сегодняшнее решение, НБУ решил вывести с рынка еще 5 финучреждений, с учетом совместного с Министерством финансов решения о выведении с рынка государственного санационного «Родовид Банка».

По состоянию на начало года количество работающих банков в Украине, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составляло 117.

Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает консолидации банковского сектора в Украине и снижения количества банков до 100 в 2016 году.