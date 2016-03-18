Яценюк заявил о войне за контроль над госактивами и финансовыми потоками

В Украине идет война за контроль над государственными активами, над финансовыми потоками, и правительству многие схемы известны, заявил в ходе внеочередного заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Идет борьба за государственные компании. Я потому и предложил провести открытое заседание, чтобы показать, что я не позволю дальнейшую политизацию деятельности госкомпаний, чтобы госкомпании и далее были кормилицами политических деятелей и партий, - сказал он. - Идет война за то, чтобы приватизировать ту или иную компанию или поставить своего директора. Зато все с девизами о борьбе с коррупцией, но через заднее крыльцо заходят и просят назначить того или другого. Это все понятно и это все известно".

Яценюк подчеркнул, что в текущий момент в Украине нужно менять систему госуправления, поскольку смена директоров или названия компании не всегда приводят к ожидаемым результатам.

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Как сообщал УНИАН, в начале 2016 года Яценюк инициировал проведение финансовых проверок ведущих государственных компаний с целью оценки эффективности их деятельности и соблюдения финансовой дисциплины.