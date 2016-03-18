ТОП-100 госкомпаний заработали 2,6 миллиарда - Минэкономразвития

Прибыль ТОП-100 государственных компаний за 2015 год, по предварительный данным, составила 2,6 млрд грн в сравнении с убытком на уровне 7,4 млрд грн по результатам 2014 года, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив на заседании правительства в пятницу.

“Прибыль (ТОП-100 - УНИАН) государственных компаний в 2015 году выросла на 10 млрд грн. В 2015 году прибыль составила 2,6 млрд грн, а в 2014 году были убытки в 7,4 млрд грн”, - сказала она.

Также Ковалив подчеркнула, что наиболее позитивную тенденцию финансовых результатов в 2015 году продемонстрировали “Нафтогаз”, “Энергоатом”, Администрация морских портов, “Укрэнерго”, Одесский припортовый завод.

При этом худшие результаты продемонстрировали “Укргазвыдобування”, “Центрэнерго”, Государственная продовольственно-зерновая компания Украины и “Укрпочта”.

Как сообщал УНИАН, прибыль ТОП-100 государственных компаний Украины в январе-сентябре 2015 года составила 2,2 млрд грн против убытка в размере 66,5 млрд грн за аналогичный период 2014 года.

Такой результат был достигнут благодаря улучшению показателей деятельности Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины": за 9 месяцев 2015 года компания получила прибыль в 0,2 млрд грн, в том числе, благодаря увеличению тарифов для населения и промышленности, которое состоялось в рамках перехода к рыночным ценам на природный газ. При этом результат "Нафтогаза" не учитывает списания безнадежной задолженности, которое состоялось в конце года.

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По состоянию на 30 сентября 2015 года, общая балансовая стоимость активов госпредприятий в Украине составляла 926 млрд грн, что почти на 45% больше, чем по состоянию на конец 3-го квартала 2014 года. Увеличение произошло, в основном, в результате роста балансовой стоимости активов предприятий нефтегазовой промышленности, а именно путем переоценки стоимости основных средств «Нафтогаз Украины», которая выросла с 231 млрд грн до 488 млрд грн.