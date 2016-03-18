Валовой внешний долг Украины сократился до $118,7 миллиарда

Валовой внешний долг Украины в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократился на 7,6 миллиарда долларов США, или на 6%, – до 118,729 миллиарда долларов, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, основной валютой внешних заимствований Украины по состоянию на 1 января 2016 года остается доллар США, на который приходится 75,2% обязательств.

Как сообщает НБУ, на конец 2015 года на сектор общего государственного управления приходилось 35,959 миллиарда долларов, или 30,28% валового внешнего долга, на центральный банк – 6,708 миллиарда долларов, или 5,6%, на другие депозитные кооперации – 12,823 миллиарда долларов, или 10,8% долга, на прочие секторы - 54,677 миллиарда долларов, или 46,1% долга, на прямые инвестиции (межфирмовый долг) - 8,562 миллиарда долларов, или 7,2%.

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Как сообщал УНИАН, по итогам 2014 года валовой внешний долг Украины сократился на 11,1%, или на 15,772 млрд долл., по сравнению с началом года – до 126,308 млрд долл.