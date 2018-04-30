С Яценюком и без: какие болезненные реформы будет проводить Кабмин

«Вопрос заключается не в том, кто будет возглавлять правительство, а почему... Это не о том, кто входит в правительство, и не о том, кто премьер-министр... А о том, какова программа реформ, какая команда будет настроена реализовывать. И о том, каким образом политические фракции привлекут крупнейшие политические силы, чтобы принять обязательство следовать этому курсу реформ».

Так прокомментировал нынешний политический кризис в Украине посол США Джеффри Пайетт.

И с ним нельзя не согласиться. США и Евросоюз уже неоднократно говорили, что реформы в Украине – самое важное на сегодняшний момент. На этом фоне, по их мнению, конфликт в верхах по поводу того, кто должен возглавить правительство, уходит на задний план.

УНИАН попытался разобраться, что необходимо изменить в ряде сегментов экономики нашей страны и чем это аукнется украинцам, несмотря на то, кто является премьером.

Финансы и социалка: неразрывная связь

Начнем с основного – реформы бюджетной сферы, старт которой уже дал Кабмин и вскоре ее результаты прочувствуют на себе украинцы.

Этот шаг правительства связан с тем, что самая большая проблема нашей страны – дефицитный бюджет. Дыра казны значительна (84 млрд грн), государству все тяжелей выполнять взятые в былые времена на себя соцобязательства. И если максимально не оздоровить госфинансы, то Украина может стать полноценным банкротом.

Пополнение госбюджета напрямую связано с поступлениями налогов. Выходит, чем их больше, тем лучше. Но снижение фискального давления является толчком к развитию малого и среднего бизнеса. Получается замкнутый круг. Эксперты считают, что выход один – сократить социальные расходы путем «чистки» получателей соцпомощи.

«Если мы говорим о запуске экономики, то этого не будет без снижения фискального давления. Мы не можем снизить налоги, так как у нас есть огромные нагрузки на Пенсионный фонд, Фонд социального страхования. А чтобы снизить налоги, мы должны провести верификацию получателей соцпомощи. Это даст экономию госбюджета более 10 млрд гривен. Если мы эту сумму аккумулируем, то сможем снизить налоговое давление на средний и малый бизнес, стимулируя этим их развитие», - считает Виктор Таран, исполнительный директор Центра политических студий и аналитики, член совета «Реанимационный пакет реформ».

Такого же мнения придерживается эксперт Андрей Блинов. «Необходимо решать вопрос упрощения налоговой системы - кодекс стал предметом далекого от совершенства компромисса. Безусловно, здесь важно сократить спектр получателей финпомощи», - сказал он.

Старт «чистки социалки» был дан Минфином 1 марта. А 3 марта Кабинет министров своим постановлением обязал создать единую информационно-аналитическую систему электронных данных граждан. То есть, аудит будет бескопромиссный. И его государство проведет впервые за годы независимости Украины. И хотя это не означает отмену соцвыплат, штрафы и не угрожает честным гражданам, среди населения растут недовольства. Но другого выхода нет - при дефиците бюджета 3,7% ВВП (84 млр грн) на социалку с четом расходов Пенсионного фонда в 2016 году государство потратит свыше 320 млрд грн. Для сравнения – доходы бюджета страны на 2016 год составят 598 млрд грн.

Кстати, как отмечают эксперты, чего волноваться по поводу «чистки», если ты не обманывал государство при оформлении любой из существующих господдержки. А государство это – налогоплательщики. То есть, обворовывая их, та обворовываешь себя.

Болезненную для населения «чистку социальщиков» придется в любом случае продолжить Кабмину - в каком угодно составе.

Еще один из сценариев выхода из бюджетного кризиса - начало пенсионной реформы, которая застряла в конфликте правительства и депутатов. На сегодняшний день в Украине около 12,5 млн пенсионеров. Постоянных плательщиков единого социального взноса (ЕСВ) – 10 млн. То есть, на одного работающего - более 1 пенсионера. Как результат – расходы Пенсионного фонда на 2016 год составят 257 млрд грн, а собственные доходы за счет единого социального взноса - 110 млрд грн. Дефицит покроет дотация из госказны в объеме 144 млрд грн.

И еще один важный момент, свидетельствующий о необходимости пенсионный реформы, – действующая пенсионная система загоняет зарплаты в конверты. Дело в том, что ЕСВ начисляется с общего фонда оплаты труда, естественно, работодателям это невыгодно. Выгодно продемонстрировать в отчетности меньшие оклады, а все остальные доплаты выдавать работникам на руки. Эту теневую схему украинцы потом ощущают при начислении пенсии, а вот Пенсионный фонд от таких махинаций никак не может вылезти из долговой ямы. Качественная пенсионная реформа должна свети на нет и эту проблему.

Понимая необходимость преобразований в данной сфере, правительство еще в мае прошлого года передало в Верховную Раду на рассмотрение законопроект о пенсионной реформе. Но, как видим, воз и ныне там. А поданный законопроект является структурным маяком МВФ.

В случае принятия правительственного законопроекта Министерство социальной политики намерено создать накопительный государственный пенсионный фонд в течение шести месяцев. Предлагается, что пенсия украинцев будет состоять из трех частей: солидарной – 55%, накопительной – 35% и негосударственной — 10%. А это соответствует европейским стандартам.

«Лучшее решение - накопительная система, когда достойную пенсию можно собрать, отчисляя от своей заработной платы 12-14% в трудовой период. А в солидарной системе, чтобы получить соответствующий результат, нужно отчислять 28-36% - в зависимости от того, как складывается ситуация на рынке труда. Поэтому экономически накопительную систему нужно было запускать давно и стимулировать третий добровольный уровень», - подчеркивает главный менеджер группы «Пенсионная реформа» общественной платформы «Реанимационный пакет реформ» Галина Третьякова.

Таким образом, украинцев ждут нововведения в пенсионной сфере, и от них не отвертеться при любом Кабмине.

Ждет украинцев еще один важный сюрприз – новые минимальные нормы социального обеспечения. Они будут установлены в виду ратификации Украиной Конвенции Международной организации труда, к чему наша страна шла 15 лет. «Этой конвенцией вводится очень много стандартов, которые мы должны внедрить. Эти стандарты требуют дополнительных расчетов. Мы не просто ратифицируем конвенцию, мы берем на себя дополнительные обязательства», - сказала народный депутат Елена Сотник. По ее словам, в законодательство Украины будут внесены новые стандарты по медицинскому обслуживанию и социальной помощи, прожиточному минимуму.

Так что, любого окраса правительству придется пересчитывать социалку согласно мировым стандартам, что также отразится на кошельках украинцев, возможно, в лучшую сторону.

Остается вспомнить еще один значимый для украинцев сегмент финансовой сферы – банковский. Там все идет в нормальном режиме. И хотя украинцам очень не нравится «чистка» финучреждений, но без нее нельзя. Такого мнения придерживается большинство экспертов, и самое главное – действия Нацбанка полностью одобряет главный кредитор Украины – Международный валютный фонд.

«Каждый раз, когда я прихожу в Национальный банк, я вижу изменения к лучшему», - сказал глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше, отметив, что среди наибольших достижений - поддержка программы реформ и макрофинансовая стабилизация, в том числе достижения в направлении фискальной, курсовой, монетарной политики и реформирование энергосектора.

Задач у регулятора еще много, но все они сводятся к либерализации валютного рынка, она, как обещает НБУ, пройдет поэтапно, не привязываясь к срокам. Также Нацбанк принял концепцию упрощенного слияния банков и ожидает старт трансформации системы осенью. А «чистка» баков продолжится. И как бы украинцев не смущали такие перемены, без них финансовая система страны обречена. И правительству в любом формате придется это дело продолжить.

Болезненные тарифы

Именно тарифы на коммунальные услуги стали первым камнем, который бросили в правительство. Хотя, изначально премьер заявлял, что повышение платы на коммунальные услуги неизбежно. И не потому, что этого требует Международный валютный фонд, а потому, что государство не в состоянии субсидировать разницу между рыночной стоимостью топлива и реальной оплатой населения. Субсидирование этой составляющей бюджету не по силам.

Более 20 лет ни одна власть не решалась на непопулярный шаг – поднять тарифы - в страхе потерять электорат. Но сделать это было необходимо. И если бы на это решились еще так лет 15 назад, то поэтапное повышение тарифов стало бы не столь болезненным для украинцев. С учетом доведения тарифов до реальной рыночной целесообразности, расти платежи украинцев за коммуналку будут еще долгое время. Очередной повышение – с 1 апреля: тариф на газ для населения и теплокоммунэнерго вырастет на 53% (до 75% мирового стандарта оплаты). А уже в апреле 2017 года население будет платить за газ полностью в соответствии мировым ценам.

Однако, снизить нагрузку на население все-таки можно. Эксперты называют десятки фактов, которые на сегодняшний день дают основания говорить о непрозрачности процесса тарифообразования в ЖКХ и массовых злоупотреблениях монополистами, которые, в конечном итоге, отображаются в платежках украинцев.

По словам директора аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александра Сергиенко, на высокую стоимость услуг по теплоснабжению и горячей воде для украинцев влияет тот факт, что предприятия-монополисты по предоставлению этих самых услуг не заинтересованы в сокращении своих расходов, так как все они закладываются в тариф. Да и проверить обоснованность тарифов не представляется возможным из-за низкой оснащенности счетчиками потребителей. Он считает, что необходимо ограничить рамками закона монополистов, а также решить вопрос обеспечения счетчиками.

«С одной стороны, требования МВФ о том, что не должно быть государственных дотаций на компенсацию тарифной разницы, правильные. Но с другой, в Украине механизм урегулирования тарифов работает на монополистов, которые включают все свои валовые расходы в тариф для населения», - сказал он.

Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко считает, в таких условиях регулятор должен обязать поставщиков установить счетчики на всех домах.

«Как можно разрешать монополисту в этих условиях продавать тепло без счетчика? Это - преступление, я считаю. Срочно регулятор должен в лицензионных условиях четко указать, что исключительно на основании счетчиков. Если не может монополист оборудовать счетчиками – пусть насчитывает и выставляет счета за социальными нормами, а не за теми, которые он сам себе посчитал», - подчеркнул эксперт.

Таким образом, следующим шагом правительства должно быть наведение порядка в сфере «монополия», что в свою очередь поможет украинцам пережить очень тяжелое, хоть и справедливое, повышение тарифов на ЖКУ. Что касается установления счетчиков, то нынешний Кабмин обязался это сделать в течение двух лет.

Очень важным фактором в тарифном деле является и энергоэффективность ЖКХ, возможно, с этого и надо было начать правительству, и тогда финансовые потери населения от высоких тарифов были куда меньше. Но энергоэффективность – дело затратное. В условиях войны на востоке Украине оно не по карману. Но с помощью инвесторов работы в этом направлении уже ведутся. И будут продолжаться.

Приватизация: новый хозяин

В этом году в Украине стартует большая приватизация. В целом планируется выставить на продажу 450 объектов государственной собственности, из которых 20 являются крупными предприятиями, 50 – средними, 380 – объекты малой приватизации. Выручить от этого предполагается 17 млрд гривен. Все необходимые законы для продажи госактивов уже приняты.

Это тоже вносит нервозность в сознание украинцев – что ждать от нового хозяина?

В правительстве не раз заявляли, что приватизация госкомпаний является главной точкой роста украинской экономики, так как она способствует приросту прямых иностранных инвестиций, рабочих мест и снижает коррупционные риски в управлении предприятиями.

«Несмотря на наши попытки изменить что-то в государственных предприятиях, некоторые товарищи продолжают и будут продолжать хотеть иметь в подчинении потоки с этих компаний. Единственный правильный подход в управлении государственными предприятиями – это скорейшая приватизация», - отметил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

С его мнением согласны эксперты. Они также указывают на то, что приватизация позволит привлечь в страну инвестиции и модернизировать наши предприятия, на что у государства денег нет.

Западные инвесторы уже проявили интерес к распродаже украинских активов. Им выигрышно иметь производство на нашей территории - благодаря действию Зоны свободной торговли с ЕС, условия экспорта в Европу стали выгодными, плюс высококвалифицированные украинские рабочие.

Главная задача правительства (любого формата) – провести приватизацию прозрачно, не допустить коррупционных схем прошлых лет, когда предприятия за бесценок отдавались «своим». А эти «свои» выжимали из приобретенных объектов последние соки, не тратились на инновационные технологии, лишая конкурентоспособности украинскую продукцию, всячески «минимизировали» налоги. Все это сказывалось на поступлениях в бюджет, отсюда – на кошельках украинцев.

Советник министра аграрной политики и продовольствия Алексей Зубрицкий считает, что коррупция, связанная с существованием госпредприятий, более не приемлема для общества. «Власть понимает, что приватизация - это реальная реформа, экономический эффект от которой можно быстро ощутить: экономия на убытках госпредприятий, достигающих двух годовых военных бюджетов, - уже достаточная причина. А если вспомнить об оценках активов госпредприятий по балансовой стоимости в $30 млрд, - вот он, способ не искать заимствования, а взять нерационально используемое и пустить в дело. Основной тормоз приватизации - коррупционное лобби. Потоки на госпредприятиях – последнее, что осталось разворовывать чиновникам и приближенным коммерсантам. Они и вбрасывают в общественное поле мифы о заведено нечестной приватизации, играют на совке в головах простых украинцев. Не будет приватизации - эта вакханалия будет продолжаться», - подчеркнул он.

Кстати, Абромавичус предлагал на первых этапах запретить продажу предприятий украинцам, отдать их иностранцам. Естественно, исключая доступ к приватизации агрессора – Россию.

Если на этот раз с приватизацией все получится, как задумал Кабмин, то украинцы могут рассчитывать на иностранные инвестиции, западную корпоративную этику, новые стандарты управления, «белые» зарплаты. Кроме того, Национальный банк связывает большую приватизацию с курсом гривни. Поступление 1 млрд долл. в 2016 году от продажи госактивов позволит обеспечить его стабильность.

Так что, правительство, нынешнее или последующее, не должно пустить на тормоза приватизационный процесс, в котором так нуждается Украина. И ему придется отвечать перед обществом за продажу госактивов в надежные руки.

Село ждет изменений

Украинцев также ждет реформа аграрного сектора, который непосредственно имеет отношение к их кошельку. АПК хоть и выживает в кризис без потерь, но проблем не становится от этого меньше. Болезненными являются вопросы налогообложения и аренды земли. Именно в этих сферах возникают самые большие сложности с администрированием, здесь же и самые большие возможности для коррупции.

Сельхозпроизводители ждут налоговых изменений, в частности относительно режима ПДВ, законов о «молочке» и мясе, о фермерских хозяйствах – основанных на европейских принципах. Все документы уже разработаны, ждут рассмотрения в Верховной Раде.

И главное – страна ждет земельной реформы, то есть, открытия рынка земель сельскохозяйственного назначения.

«Это - срочный вопрос, потому что у нас уже вторая половина марта, а мораторий продлен только до конца года. Украина – страна с рыночной экономикой и должна открыть рынок земли, но должна открыть его справедливо. А для этого нужно решить, кто, как, в каких объемах и по какой цене должен покупать землю», - отмечает исполняющая обязанности генерального директора Украинской аграрной конфедерации Мария Дидух.

До 1 января 2017 года в Украине действует мораторий на продажу земли. Вместе с тем, реформа земельного рынка является одной из ключевых, предложенных Украине Международным валютным фондом. Кабинет министров Украины предлагает открыть рынок земли в два этапа - с 2017 года разрешить торговлю государственными землями сельхозназначения, а с 2019-го разрешить торговать сельхозземлей гражданам.

Президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса согласен с решением правительства.

«Чтобы не было манипуляций на рынке касательно цены, особенно ее занижения, нужно начать с продажи земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности путем прозрачных аукционов при участии местных общин, глав сельских советов, районных администраций. Лишь после того, как станет понятно, что механизм продажи сельхозземель работает нормально, можно будет переходить к открытию рынка земли частной собственности», - сказал он.

Эксперты разделились во мнении по поводу отмены моратория на продажу земли. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие указывают на то, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.

Между тем, поддерживающих открытие рынка земли больше. По их мнению, сельскохозпроизводители на сегодня работают на арендованной земле, а значит они не заинтересованы в ее коренном улучшении, экономном использовании. В результате в нашей стране стали массовыми такие явления, как несоблюдение севооборотов, истощение почвы. Кроме того, агрофирмам намного дешевле платить аренду за землю, нежели ее покупать. Именно они лоббируют продление моратория на продажу земли, исключая таким образом для селян возможность заработать.

Правительству в любом формате придется решать земельный вопрос, а украинцам остается надеяться, что сделано это будет в кратчайшие сроки.

И так…

Мы рассмотрели только несколько реформ, но те, которые в первую очередь отразятся на благосостоянии украинцев. Преобразования же ведутся во всех сферах экономики нашей страны – в транспортной отрасли, в промышленности, строительстве, энергетике, образовании, медицине. И все новшества соответствуют европейским стандартам. Результат, безусловно, будет. Только нужно подождать. Украина 24 года тянула на себе советское, бесперспективное, основанное на сырьевой игле, пронизанное коррупцией экономическое наследие.

Что касается претензий Запада относительно скорости проведения реформ, то глобальные пертурбации государства не могут происходить в одно мгновение. Причем Запад об этом прекрасно знает по собственному опыту.

Но чтобы ускорить процесс, украинским политикам давно пора консолидироваться вокруг реформ, результатом которых должен стать экономический рост, активная инвестиционная поддержка Запада и основных кредиторов. А политический бомонд, сняв с себя ответственность за происходящее, нашел крайнего – Кабмин, и активно занялся его так называемым «переформатированием», начиная с премьера Яценюка.

Можно по-разному относиться к личности Арсения Петровича, к его работе, работе его кабинета, но реализуемые реформы, которые порой радикальные, тяжело перевариваемые населением, придуманы не им. Они давно выписаны: в Соглашении об ассоциации с ЕС, в меморандуме сотрудничества с МВФ. Принципы этих документов признаны Украиной обязательными к выполнению. Поэтому – с Яценюком, или без него, но Украина продолжит идти обозначенным курсом, чтобы стать цивилизованным, европейским государством.

Любой, кто встанет у руля исполнительной власти будет поддан критике, потому что ему придется принимать непопулярные решения. А без них украинская экономическая система останется бесперспективной, что ставит под угрозу независимость государства.

Нана Черная (УНИАН)