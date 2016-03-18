Вкладчикам банка "Финансовая инициатива" возобновили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 18 марта возобновил выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка "Финансовая инициатива", приостановленные с 4 марта для доработки базы данных вкладчиков банка.

Как сообщается на сайте фонда, владельцы текущих счетов и депозитов, срок действия которых закончился до 16 марта 2016 года включительно, могут получить гарантированное возмещение в пределах 200 тысяч гривень через учреждения четырех банков в зависимости от области, в которой обслуживался вкладчик банка "Финансовая инициатива" в момент введения временной администрации. В частности, вкладчики из Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областей могут обратиться в "Кредобанк", Житомирской, Запорожской, Львовской областей и г. Киева – в "ОТП Банк", Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской и Хмельницкой областей – в "УкрСиббанк", Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей – в банк "Пивденный".

Также фонд обратил внимание, что в связи с закрытием отделений банка "Финансовая инициатива" в Луганской области еще до введения в этот банк временной администрации вклады и счета из них были переведены на обслуживание в другие области Украины.

О сроках и порядке выплат вкладчикам, срок действия договоров у которых заканчивается после 16 марта 2016 года, фонд обещает сообщить дополнительно на своем официальном сайте.

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Как сообщал УНИАН, НБУ 23 июня 2015 года принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных банка "Финансовая инициатива", принадлежащего собственнику ликвидируемого "VAB Банка" Олегу Бахматюку.

Хозяйственный суд Киева запретил Фонду гарантирования вкладов физических лиц предлагать Национальному банку Украины ликвидировать неплатежеспособный банк "Финансовая инициатива".

Фонд намерен обжаловать это решение суда по иску компании Perusta Constructions Ltd, а также готовит возражения против самого иска компании.