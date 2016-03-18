Гривня сдала позиции и ушла на выходные с курсом 26,70 за доллар
17:53, 18 марта 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,98/30,15 гривни/евро.
Гривня ушла на выходные с курсом 26,70 за доллар / epizod.com.ua
В пятницу, 18 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,55/26,70 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,98/30,15 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3930/0,3950 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,2429 гривни/доллар, к этому часу заключено 474 сделки на сумму 224,78 миллиона долларов.
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