Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,24 за доллар
Официальный курс НБУ на 21 марта: 100 USD – 2624,2902 гривни; 100 EUR – 2959,9369 гривни; 10 RUR – 3,8365 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2624,2902 (18 марта – 2669,9975)
100 EUR – 2959,9369 (18 марта – 3020,0342)
10 RUR – 3,8365 (18 марта – 3,8944)
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Как сообщает УНИАН, 18 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,55/26,70 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,98/30,15 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3930/0,3950 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,2429 гривни/доллар, к этому часу заключено 474 сделки на сумму 224,78 миллиона долларов.