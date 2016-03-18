Фонд гарантирования продлил ликвидацию CityCommerce Bank и банка "Таврика"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил процедуру ликвидации в банках CityCommerce Bank и "Таврика".

Как сообщается на сайте фонда, ликвидация CityCommerce Bank продлевается на 2 года до 19 марта 2018 года, банка "Таврика" - на 1 год до 20 марта 2017 года включительно.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Таврика" в марте 2013 года. Банк "Таврика" создан в 1991 году. Согласно информации, обнародованной на его сайте, никто из акционеров не является владельцем существенной доли в капитале.

Ликвидация CityCommerce Bank началась в марте 2015 года, а до этого с 21 ноября 2014 года в банке работала временная администрация. CityCommerce Bank ("Городской коммерческий банк") работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу средних финучреждений по объему активов. По информации НБУ, собственником банка была компания по управлению активами "Глобал финансиал менеджмент групп".