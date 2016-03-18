Минфин собирается пересчитать бюджет по курсу 26,9 гривни за доллар – СМИ
19:47, 18 марта 2016Финансы
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Прогнозируют, что именно такой курс окажется средним по итогам года.
Минфин собирается пересчитать бюджет по курсу 26,9 гривны за доллар / Фото УНИАН
По прогнозам министерства экономического развития и торговли, в 2016 году среднегодовой курс составит 26,9 гривни за доллар. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает "Экономическая правда".
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"По прогнозам Минэкономики среднегодовой курс доллара в текущем году составит 26,9 гривны за доллар", - сообщил источник.
По словам собеседника издания, министерство финансов планирует пересчитать по такому курсу госбюджет.
Напомним, что сейчас в Государственном бюджете на 2016 год заложен среднегодовой курс гривни на уровне 24,1 за доллар.
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