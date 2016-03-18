Минфин собирается пересчитать бюджет по курсу 26,9 гривни за доллар – СМИ

По прогнозам министерства экономического развития и торговли, в 2016 году среднегодовой курс составит 26,9 гривни за доллар. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает "Экономическая правда".

Читайте такжеНацбанк укрепил официальную гривню до 26,24 за доллар

"По прогнозам Минэкономики среднегодовой курс доллара в текущем году составит 26,9 гривны за доллар", - сообщил источник.

По словам собеседника издания, министерство финансов планирует пересчитать по такому курсу госбюджет.

Напомним, что сейчас в Государственном бюджете на 2016 год заложен среднегодовой курс гривни на уровне 24,1 за доллар.