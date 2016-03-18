США сняли с "Укрспецэкспорта" санкции, введенные за поставки военной техники в Ливию

Об этом говорится в официальном журнале Федерального правительства США.

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В сообщении говорится о снятии санкций с пяти юридических лиц, одной компании из Украины и четырех из Объединенных Арабских Эмиратов.

Также было установлено, что "Укрспецэкспорт" поставлял военную технику в страну, которая Государственным департаментом США была внесена в список стран-спонсоров терроризма. В итоге 28 марта 2013 года украинскую компанию внесли в санкционный список юридических лиц (в соответствии с решением 78 FR 18811).

Решение об удалении из санкционного списка "Укрспецэкспорта" было принято в соответствии с информацией, полученной Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

В апреле 2013 года Радио Свобода сообщало, что в ООН был представлен отчет, в котором высказывалось большое беспокойство, что из Ливии в соседние страны поставляется огромное количество вооружения, увеличивая арсенал оружия экстремистских и криминальных групп в Сирии, Мали и в секторе Газа.

Издание отмечало, что Ливия стала ключевым поставщиком оружия для всего региона Северной Африки и не только. В отчете ООН говорилось, что в незаконных поставках оружия из Ливии было замечено более 12 стран. Речь шла, в частности, о переносных зенитно-ракетных комплексах, взрывных устройствах, минах, стрелковом оружии и боеприпасах.

Отчет ООН содержал 94 страницы и был подготовлен группой экспертов из Совета безопасности ООН, которые наблюдали за соблюдением международного эмбарго на оружие в Ливию.

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Эксперты отмечали, что несмотря на эмбарго, оружие поступало в Ливию. В частности, в отчете говорилось о случаях поставки боеприпасов в Ливию из Украины, ОАЭ, Армении и Албании.

Катар и ОАЭ поставляли вооружение и боеприпасы в поддержку сил, которые выступали против режима Муаммара Каддафи. Эти поставки нарушали эмбарго ООН.

В отчете отмечалось, что из-за слабого управления, в Ливии основной контроль над оружием вели гражданские лица и различные бригады.

В докладе говорилось об отсутствии эффективного управления и системы безопасности, что было главным препятствием для безопасного контроля над оружием и над ливийской границей.