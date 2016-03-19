S&P сохранило рейтинг России на "мусорном" уровне

Рейтинги ниже BBB считаются «мусорными», передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы ожидаем в этом году сокращения ВВП на 1,4%, а в 2017 году экономика вернется к умеренному росту», — говорится в сообщении. Отмечается, что ограниченный доступ к внешнему финансированию может возобновить давление на валютные резервы России, что также может подорвать экономическую активность в корпоративном и банковском секторах.

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Аналитики S&P считают, что также влияние на российский рейтинг оказывает слабость политических институтов, которая препятствует развитию конкуренции в экономике. В свою очередь на экономический рост давит снижение покупательской способности, которое стало следствием падения курса российской валюты и ускорения инфляции. ​В сообщении также говорится, что санкции в отношении России сохранятся «на горизонте нашего планирования».

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