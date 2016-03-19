Япония выделила 380 миллионов гривень на реконструкцию Бортнической станции аэрации – вице-премьер

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил вице-премьер-министр – глава Минрегиона Геннадий Зубко.

«Японская сторона уже профинансировала техническую проектную разработку и подготовку в размере 380 млн грн, и самое главное – у нас есть четкая маршрутная карта, по которой мы видим, каким образом, в какие годы будет внедрен этот проект», - сказал он.

По словам Зубко, в 2016 году из государственного бюджета было направлено 63 млн грн на проведение подготовительных работ. Сейчас ожидается информация от Министерства экологии Украины относительно подтверждения готовности экологического фонда выделить на эти цели дополнительно 47 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, в середине 2015 года правительства Украины и Японии подписали договор о предоставлении кредита для реализации проекта модернизации Бортнической станции аэрации в рамках реализации проекта «Реконструкция сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации».

Согласно договору, планируется привлечь кредит японского правительства, предоставляемый в рамках проекта правительства Японии «Официальная помощь развитию» (ODA) на особых условиях для экономического партнерства (размер кредита – до 108,193 млрд иен, срок кредитования – 40 лет, отсрочка платежа по кредиту и процентам за пользование – 10 лет, процент за пользование кредитом – 0,1%).

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Справка УНИАН. Бортническая станция аэрации - единственные очистные сооружения сточных вод города Киева и близлежащих городов и поселков Киевской области. На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, а также стоки промышленных предприятий. Еще в 1989 году БСА была признана аварийной.