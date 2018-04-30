Баланс недели: продолжение "премьериады", гривневые скачки и программа правительства

Ключевые события минувшей недели снова разворачивались вокруг кресла премьер-министра. Украинским властям так и не удалось преодолеть острую фазу политического кризиса, которая длится уже более полутора месяца. Политические силы, борющиеся за министерские должности, рассчитывали, что после трёхнедельного перерыва в работе парламента на пленарной неделе им, наконец, удастся решить вопрос кадровых перестановок в правительстве. Для этого депутаты зарегистрировали проект постановления об отставке Арсения Яценюка. Но регламентный комитет Рады признал этот документ неконституционным - парламент 16 февраля уже использовал свою возможность «убрать» премьера. Тогда постановление о его отставке не набрало нужного количества голосов. Поэтому теперь согласно Конституции, чтобы Яценюк ушел, необходимо либо заявление премьера, либо его смерть.

Депутаты рассчитывают «уговорить» Яценюка подать в отставку. Так, лидер президентской политсилы «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко заявил, что на заседании Верховной Рады 15 марта вопрос об отставке премьер-министра будет решен. Его слова были подкреплены проходившими в эти же дни совещаниями президента Петра Порошенко с лидерами политических фракций относительно выхода из политического кризиса, формирования коалиции и переформатирования правительства.

«Президент проводит встречи с лидерами фракций. В частности, сейчас с лидером «Самопомочи» Андреем Садовым. Цель всех встреч президента с политическими лидерами - ускорение выхода из политического кризиса», - заявил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. По его словам, президент рассматривал три варианта развития событий - технократическое правительство во главе с Яресько, политическое правительство во главе с Садовым и Кабмин, сформированный парламентским большинством.

Но кандидат на должность премьера должен иметь достаточную поддержку в парламенте, чтобы продвигать необходимые для реформирования страны законы. Понимая это, Садовой опроверг вероятность стать премьером, так как у его фракции в парламенте только 26 голосов. Участник встречи с Порошенко, лидер парламентской фракции «Самопомич» Олег Березюк заявил, что прозвучавшие из Администрации президента кандидатуры на должность премьера являются манипуляциями, призванными отвлечь внимание общественности.

«Просьба не поддаваться на мышиную возню, когда с больной головы на здоровую и со здоровой на больную перебрасываются путем медийного сообщения. Президент Украины, премьер-министр Украины – очень опытные политики, и они прекрасно понимают, что успешный премьер будет тогда, когда за его спиной будет полноценная коалиция в составе 226 голосов или монолитная фракция одной партии», – сказал Березюк.

Яценюк после переговоров с Порошенко и лидерами партий заявил, что в отставку уйти готов, только если увидит достойную замену себе и своим министрам и программу реформирования страны. С другой стороны, сам премьер на данный момент не имеет необходимую поддержку в парламенте для полноценного функционирования правительства и проведения реформ.

Понимая это, министры-реформаторы потихоньку начинают разбегаться. Свое заявление об отставке из-за отсутствия поддержки реформ парламентом не собирается отзывать министр агрополитики Алексей Павленко. А министр инфраструктуры Андрей Пивоварский и вовсе не намерен продолжать работу в правительстве - ушел в отпуск, из которого не собирается возвращаться. Основная причина - отказ парламента принять ключевые для транспортной отрасли законопроекты.

Обратная реакция

Неопределенность в работе парламента и правительства негативно отражается на слабой украинской экономике и ситуации на финансовом рынке. Так, на минувшей неделе курс национальной валюты снова проседал под давлением политических факторов. В начале недели гривня стремительно начала снижаться, курс снова преодолел отметку 27 грн/долл. после укрепления до 25,3 грн/долл. И если неделю назад Национальный банк выкупал доллары с рынка, то уже в понедельник регулятору пришлось выйти на межбанк с экстренными мерами – аукционом по продаже валюты. Регулятор предложил рекордный с сентября 2015 года объем валюты в 60 млн долл. и банки его выкупили. При этом спрос на валюту был гораздо выше предложения НБУ. Действия регулятора привели к относительной стабилизации ситуации на валютном рынке, и к концу недели курс укрепился до 26,2 грн/долл.

Сейчас, помимо действий НБУ, поддержку курсу гривни, по мнению экспертов, оказывают наметившийся робкий рост мировых цен на металлы и сельхозпродукцию, а также продажа сельхозпроизводителями валюты для начала посевной.

Но общая нервозность из-за политического кризиса и, соответственно, неопределенности продолжения сотрудничества с МВФ продолжает давить на рынок.

«Если бы три месяца назад нам заявили, что не будет кредита от МВФ, то мы бы сказали, что, может, и не выживем. Но, как видим, Национальный банк может приспособиться. Наши инструменты работают, и запас прочности еще есть», – отметил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб. При этом он, несмотря на вопросы журналистов, не уточнил, насколько конкретно этой прочности хватит.

В свою очередь МВФ не перестает заявлять, что ждет определенности со статусом правительства и продолжением программы реформ – пока второго пересмотра программы и, соответственно, денег Фонда не будет.

Забастовка депутатов

Неспособность украинских властей договориться приводит к непринятию депутатами важных для реформирования финансового сектора законов. Запланированный на минувший четверг финансовый день в Раде был сорван – народные избранники не рассмотрели не одного экономического законопроекта.

«Стыдно, но факт: утром до 17:00 парламент не успел рассмотреть даже два законопроекта! А мы более полугода требовали ускорить рассмотрение пакета законопроектов, подготовленных нашим комитетом. И несколько месяцев мы готовили проведение так называемого финансового дня», - сетовал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка.

Национальный банк и Министерство финансов ожидали в ходе финансового дня в Раде рассмотрения свыше 10 законопроектов о финансах и банковской деятельности, включая предусмотренные программой сотрудничества с Международным валютным фондом. В повестке дня были законопроекты о защите прав кредиторов, защите потребителей финансовых услуг, реструктуризации задолженности предприятий, реструктуризации валютных ипотечных кредитов физлиц, получении зарплаты в банке по выбору работника, страховании, регулируемых рынках и деривативах, отмене моратория на проверки Нацкомиссии по ценным бумагам, лицензировании небанковских финучреждений.

Финансовые законопроекты призваны усилить защиту кредиторов и создать действенный механизм добровольной финансовой реструктуризации. В результате их действия - банки должны начать кредитовать бизнес и граждан. Кроме того, принятие этих законов должно реформировать страховой и фондовый рынки.

Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман пообещал парламентскому комитету по вопросам финансовой политики и банковской деятельности провести финансовый день для рассмотрения экономических законопроектов во вторник, 29 марта. Но в этот день ожидается рассмотрение скандального вопроса отставки генпрокурора Виктора Шокина, что снова может отсрочить принятие экономических законопроектов.

Они работают

На минувшей неделе правительство, несмотря на отсутствие поддержки депутатов, обнародовало программу действий на 2016 год. Она состоит из 379 пунктов, которые Кабинет министров вместе с президентом и парламентом должен выполнить в этом году. Например, до конца года правительство планирует принять меры для либерализации валютного регулирования, в том числе, разработать соответствующий законопроект и представить его на рассмотрение Верховной Рады. Либерализация валютного регулирования предполагает упрощение условий ведения бизнеса, дерегуляцию, создание основы для дальнейшего развития отраслей информационных технологий, фриланса, экспорта услуг и товаров субъектами малого и среднего бизнеса. В III квартале правительство обязуется представить на рассмотрение Верховной Рады план мер по приведению общего объема государственного и гарантированного государством долга до экономически безопасного уровня и внедрить новые принципы проведения местных заимствований в условиях децентрализации.

Кабмин также намерен сформировать и до конца марта подать в парламент необходимую законодательную базу для открытия рынка земли сельхозназначения. Предполагается, что рынок будет открываться в два этапа - с 2017 года будет разрешена торговля государственными землями сельхозназначения, а с 2019-го будет разрешено гражданам торговать землей сельхозназначения, находящейся в частной собственности.

До конца года правительство намерено подписать Соглашение об «Открытом небе» с Европейским Союзом, что приведет к либерализации рынка авиационных перевозок, техническому и технологическому совершенствованию аэронавигационной системы страны, а также повышению пропускной способности воздушного пространства Украины.

Отчет по госкомпаниям

После массы обвинений правительства в бездействии относительно неэффективности работы госкомпаний Кабмин на минувшей неделе провел внеочередное заседание, на котором публично заслушал отчет по проверке деятельности 17 крупнейших государственных предприятий.

По информации Министерства экономического развития и торговли, прибыль ТОП-100 госкомпаний за 2015 год, по предварительный данным, составила 2,6 млрд грн в сравнении с убытком на уровне 7,4 млрд грн по результатам 2014 года.

По данным Минэкономики, наиболее позитивную тенденцию финансовых результатов в 2015 году продемонстрировали «Нафтогаз», «Энергоатом», Администрация морских портов, «Укрэнерго», Одесский припортовый завод.

Худшие результаты продемонстрировали «Укргазвыдобування», «Центрэнерго», Государственная продовольственно-зерновая компания и «Укрпочта».

Госкомпании за 2015 год выплатили государству 2,8 млрд грн дивидендов, при этом 65% всей суммы уплатила «Укрнафта». Размер ее дивидентных выплат составила 1,8 млрд грн.

По данным Фискальной службы, ТОП-17 государственных компаний в 2015 году заплатили налогов на 57 млрд грн, что составляет 10% общих поступлений в государственный бюджет. Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, представляющий отчет по проверке деятельности этих компаний, отметил, что более половины ведущих госкомпаний увеличили налоговые отчисления, а это свидетельствует об улучшении эффективности их управления.

Минэкономики отметило, что только 6 госкомпаний выполняют постановление Кабинета министров о проведении аудита международного уровня при содействии ведущих мировых компаний. 10 госкомпаний уже подписали соответствующие контракты с аудиторами, 13 проводят конкурс по отбору аудиторов, а остальные просто саботируют постановление. Многие предприятия не допускают к проверкам Госфининспекцию - «Укргазвыдобування», «Центрэнерго» и «Турбоатом». А на тех 25 предприятиях, на которых были проведены проверки, Госфининспекция выявила финансовые нарушения на 7,5 млрд грн, что говорит о неэффективности работы этих компаний и увеличении нагрузки на государственный бюджет. Поэтому госпредприятия нуждаются в скорейшей приватизации.

Премьер-министр заявил, что в Украине идет война за контроль государственных активов, финансовых потоков, и правительству многие схемы известны.

«Идет борьба за государственные компании. Я поэтому и предложил провести открытое заседание, чтобы показать, что я не позволю дальнейшую политизацию деятельности госкомпаний, чтобы госкомпании и далее были кормильцами политических деятелей и партий, - сказал он. - Идет война за то, чтобы приватизировать ту или иную компанию, или поставить своего директора. Зато все с девизами о борьбе с коррупцией, но через заднее крыльцо заходят и просят назначить того или другого. Это все понятно и это все известно».

Яценюк подчеркнул, что в Украине нужно менять систему госуправления, поскольку смена директоров или названий компаний не всегда приводит к ожидаемым результатам.

Поэтому по итогам заседания правительство утвердило и направило в Раду законопроект о сокращении списка предприятий, запрещенных к приватизации, в 2 раза. Кроме того, Кабинет министров инициировал проведение кадровых конкурсов в 50 ведущих государственных компаниях и поручило Министерству экономического развития и торговли подготовить перечень потенциальных кандидатур.

Газовые требования

На минувшей неделе два противника в Стокгольмском арбитраже - российский газовый монополист «Газпром» и государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» - заявили об увеличении исковых требований друг к другу.

Так, «Газпром» повысил исковые требования к «Нафтогазу» за недобор газа до 31,759 млрд долл. с 29,2 млрд долл.

«Касательно увеличения исковых требований «Газпрома» к «Нафтогазу». Не стоит этому удивляться, или тем более переживать по этому поводу. До окончания арбитражного процесса в Стокгольме обе стороны будут увеличивать свои исковые требования», - считает директор по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам только за первый квартал 2016 года «Нафтогаз» выставит «Газпрому» счет на около 1 млрд долл. в качестве недоплаты за транзит российского газа по территории Украины.

«Газпром» же в свою очередь, как отмечает Витренко, будет насчитывать «Нафтогазу» дополнительные сумы за тот газ, который российская компания хочет продать Украине, ссылаясь на принцип «бери или плати».

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев оценивал общую сумму претензий его компании к «Газпрому» в 30 млрд долл. По его оценке, «Газпром» зимой 2015-2016 годов потерял около 6 млрд долл. доходов из-за закупок Украиной газа исключительно по реверсу из ЕС.

Чиновники отмечают, что принцип, на котором основываются исковые требования российского газового монополиста, не могут быть применены по целому ряду причин, таких как завышенная цена, неадекватный объем закачки, незаконные ограничения по месту назначения поставок и др.

Ксения Обуховская (УНИАН)