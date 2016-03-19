Гонтарева призвала украинцев смотреть не на курс доллара, а на содержимое холодильника

Глава украинского Нацбанка заявила, что главная проблема украинской экономики заключается в упадке производства. Об этом Валерия Гонтарева сказала в эфире "5 канала".

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"Невозможно изменить долларизированную экономику, однозначно, за один год", - заявила Валерия Гонтарева .

Она убеждена, что главная проблема украинской экономики заключается не в курсе доллара, а в упадке отечественного производства.

"Прежде всего, я хочу сказать, что наша с вами главная задача – это перестать думать о курсе доллара, а начать смотреть на цены и на содержимое холодильника. А главная задача всей экономической политики в стране – это в том, чтобы у нас было как можно меньше импорта и дорогих импортных товаров, а больше было своего собственного производства и собственных товаров, которые у нас не должны зависеть от курса доллара", - подчеркнула глава НБУ.