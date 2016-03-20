СБУ "накрыла" 2 конвертцентра с оборотом 200 миллионов

Сотрудники Службы безопасности Украины во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 миллионов гривен, сообщает пресс-служба СБУ.

"Конверты через бестоварные операции и переводили в наличные деньги почти ста предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Организаторы также осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков в офисах конвертцентра сотрудники спецслужбы изъяли почти пятнадцать миллионов гривен, двадцать пять печатей фиктивных предприятий, черновые записи относительно валютно-обменных операций, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которые доказывают проведение финансовых сделок.

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Заблокировано несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.