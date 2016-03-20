Яценюк обещает повышение соцстандартов на 6% с мая
18:56, 20 марта 2016Финансы
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С 1 мая в Украине на 6% будут повышены социальные стандарты.
REUTERS
яценюк / REUTERS
Об этом глава правительства Арсений Яценюк сообщил сегодня в передаче «10 минут с премьер-министром».
Яценюк уточнил, что это будет первый этап повышения соцстандартов.
«В целом в этом году мы планируем повысить социальные стандарты на 12%», - отметил он.
Глава правительства подчеркнул, что дал поручение профильным министерствам уже сейчас готовить акты, «чтобы повышенная заработная плата и пенсия безотлагательно дошла до каждого гражданина страны в мае текущего года».
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