Яценюк обещает повышение соцстандартов на 6% с мая

Об этом глава правительства Арсений Яценюк сообщил сегодня в передаче «10 минут с премьер-министром».

Яценюк уточнил, что это будет первый этап повышения соцстандартов.

«В целом в этом году мы планируем повысить социальные стандарты на 12%», - отметил он.

Глава правительства подчеркнул, что дал поручение профильным министерствам уже сейчас готовить акты, «чтобы повышенная заработная плата и пенсия безотлагательно дошла до каждого гражданина страны в мае текущего года».

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