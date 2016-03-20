Россия насчитала Украине штрафные проценты по "долгу Януковича" - СМИ

Это следует из иска к Украине, поданного в интересах России компанией The Law Debenture Trust Corp. в английский суд, передает РБК.

В иске говорится, что 21 декабря 2015 года, когда наступил срок погашения бумаг, Украина не выплатила 3,075 млрд долларов, в результате чего нарушила договор доверительного управления (Trust deed) с The Law Debenture Trust, условия займа и агентское соглашение с Citibank как платежным агентом и реестродержателем.

"Вследствие отказа Украины платить поверенный (трасти) и Министерство финансов РФ (как единственный держатель бумаг) потерпели убытки и ущерб, которые предстоит оценить, включая невыплаченные 3,075 млрд долл., штрафные проценты, а также разнообразные другие затраты по защите своих прав в рамках выпуска облигаций", - идет речь в иске.

Читайте такжеКабмин уполномочил МИД нанять юристов для спора с Россией о "долге Януковича"

Истец считает, что штрафной процент должен начисляться по ставке 8% (установленная законодательно ставка для долга, признанного в судебном решении) или по ставке 5% (как в условиях бумаг), или по альтернативной ставке, если решит суд.

В исковом заявлении сообщается, что по состоянию на 16 февраля, когда был подан иск, Украина была должна России 3 млрд 114 млн 633 тыс. долларов (при ставке 8%) или 3 млрд 99 млн 771 тыс. долларов (при ставке 5%). При этом истец просит суд назначить дополнительную компенсацию в пользу России сверх суммы долга и накопленных процентов.

Читайте такжеМВФ заявил, что не будет участвовать в споре Украины и России по "долгу Януковича"

Как сообщал УНИАН, Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины после непогашения нашей страной основной суммы долга и процентов по кредиту на 3 млрд долл., полученному Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным.

Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. В ходе переговоров российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов - участников реструктуризации, что запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и держателями реструктуризированных облигаций.

Украина проводила реструктуризацию госдолга в рамках программы с Международным валютным фондом, одобренной Советом директоров МВФ в марте прошлого года. В декабре МВФ признал долг Украины перед Россией официальным, поскольку выяснилось, что держателем этого долга было и остается правительство РФ. В то же время, Фонд смягчил требования своей политики кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу, что позволит ряду стран, включая Украину, продолжить сотрудничество с МВФ даже при условии невыплаты долгов, в частности «российского» долга.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции, Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплату по «российским» бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде.

Читайте такжеМинфин России: Украина должна до 4 марта ответить на иск по "долгу Януковича"

По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, предстоящее судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет. В то же время, эксперты полагают, что это разбирательство не грозит особым дискомфортом для нашей страны, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для мгновенной уплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.