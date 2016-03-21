Народный банк Китая ослабил курс юаня к доллару

Народный банк Китая в понедельник ослабил курс юаня к доллару.

Средний обменный курс юаня к американскому доллару ЦБ Китая установил на отметке 6,4824 за доллар, что на 196 пунктов больше фиксинга прошлой пятницы, когда курс составил 6,4628.

Несколькими днями ранее, 18 марта Народный банк Китая укрепил курс юаня к доллару на 0,5%, что стало максимальным однодневным укреплением фиксинга с ноября 2015 года, пишет Прайм.

Народный банк Китая ослабил позиции юаня к доллару в первую неделю 2016 года более чем на 1,5%. Это стало крупнейшим изменением курса юаня с августа 2015 года, когда девальвация юаня сильнейшим образом отразилась на мировых фондовых рынках и привела к падению основных фондовых индексов Китая на 5-6%. После обострившейся напряженности на фондовых и финансовых рынках китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня.

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Китайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться. С осени 2008 года юань около года держался на уровне 6,8, а в сентябре 2009-го вновь начал расти. Пик пришелся на январь 2014 года, когда за один доллар давали около шести юаней.

Глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань 12 марта заявил, что не считает необходимым манипулировать курсом юаня и принимать специальные меры для стимулирования сокращающегося экспорта страны. Администрация США ранее многократно обвиняла Пекин в искусственном занижении стоимости юаня по отношению к доллару.