Рубль и российские фондовые индексы обвалились вслед за ценами на нефть

Курс российского рубля на открытии торгов в понедельник, 21 марта, снижается вслед за ценами на нефть.

По данным торгов на Московской бирже, курс доллара уже вырос на 46 коп. и составил 68,84 руб.

Курс евро поднялся на 36 коп. - до 77,55 руб.

Снижается и российский фондовый рынок.

Индекс ММВБ упал на 0,94% - до 1894,91 пункта.

Индекс РТС опустился на 1,89% - до 868,43 пункта.

Читайте такжеРоссияне увязли в долгах: массово занимают у банков для погашения старых кредитовКак сообщал УНИАН, цены на нефть снизились в понедельник, 21 марта, ещё дальше отступив от максимумов 2016 года, пробитых на прошлой неделе, на фоне беспокойств относительно перепроизводства, так как число буровых установок в США выросло впервые с декабря.

Утром фьючерсы на WTI снизились на 67 центов, или 1,6 процента, до $38,77 за баррель. В пятницу WTI подорожала до $41,20 за баррель, что стало самым высоким показателем с начала декабря, а затем просела почти на 2 процента - до $39,44.

Фьючерсы на Brent подешевели на 34 цента до $40,86 за баррель, в прошлую сессию поднявшись до $42,54 за баррель.

Глобальный переизбыток нефти привёл к обвалу цен на чёрное золото с максимумов середины 2014 года - выше $100 за баррель до минимумов 12 лет ранее в этом году, в связи с чем Brent подешевела почти до $27 за баррель, а WTI - до $26 за баррель.