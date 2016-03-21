Великобритания в случае выхода из ЕС потеряет $145 миллиардов – исследование

Выход Великобритании из Евросоюза может стать «серьезным шоком» для ее экономики, пишет The Guardian со ссылкой на исследование, проведенное бизнес-группой CBI.

Эксперты пришли к выводу, что вероятный выход из состава ЕС может привести к сокращениям 950 тыс. рабочих мест и потере до 100 млрд фунтов ($145 млрд) или 5% ВВП до 2020 года.

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Аналитики PricewaterhouseCoopers, принимавшие участие в исследовании, полагают, что выход Великобритании из ЕС может привести к настолько затяжному экономическому кризису, что страна может не оправится от него до конца, передает Gazeta.ru.

Ранее глава британского минфина Джордж Осборн заявил, что вероятный выход Великобритании из Евросоюза является самой большой экономической опасностью в этом году.