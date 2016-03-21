"Ощадбанк" будет выпускать для переселенцев платежные карты - пенсионные удостоверения

Кабинет министров Украины обязал Пенсионный фонд до 15 апреля 2016 года разработать и согласовать с Министерством социальной политики и государственным «Ощадбанком» порядок эмиссии платежных карт, которые одновременно будут пенсионным удостоверением.

Об этом говорится в опубликованном на правительственном сайте постановлении Кабмина от 14 марта N167, которым вносятся изменения в порядок осуществления соцвыплат внутренне перемещенным лицам.

Согласно документу, карта будет содержать графическую и электронную информацию о владельце и его электронную цифровую подпись. Также Кабмин обязал Пенсионный фонд разработать порядок обмена информацией с «Ощадбанком» для открытия счетов получателям пенсий.

Срок действия карты составит до 3 лет при условии прохождения физической идентификации клиента в учреждениях «Ощадбанка» первые 2 раза каждые 6 месяцев, в дальнейшем - каждые 12 месяцев. После окончания срока действия карты она будет перевыпускаться за счет банка.

Кроме того, Кабмин обязал «Ощадбанк» до 1 июля 2016 года обеспечить по обращению внутренне перемещенных лиц открытие им счетов и выдачу платежных карт, а не позднее чем 1 августа 2016 года начать по обращению клиентов изготовлении и обмен существующих платежных карт на платежные карты, которые одновременно являются пенсионным удостоверением, за свой счет.

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Как сообщал УНИАН, по оценкам Министерства социальной политики Украины, на 14 марта текущего года на учете находится 1 млн 744 тыс. 788 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.

В декабре 2015 года по инициативе Минфина Верховная Рада приняла изменения в законодательство, которые создают основу для проведения верификации всех получателей социальных выплат и помощи от государства.

По словам министра финансов Натальи Яресько, проверка необходима для выявления злоупотреблений, «мертвых душ» и несоответствий критериям получения социальной помощи.

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По оценкам Минфина, верификация позволит сэкономить на расходах госбюджета 5 млрд грн, при этом социальная поддержка будет предоставляться только тем лицам, которые являются реально нуждающимся, для чего министерство планирует перейти на систему адресных выплат социальной помощи.