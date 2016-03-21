Центробанк России отказался от оптимизма: уже не верит в рост экономики до 2018 года

Центробанк РФ раскрыл детали нового стрессового сценария развития экономики, при котором баррель нефти марки Urals будет стоить $25 в течение 2016–2018 годов, пишут "Известия".

Параметры негативного сценария опубликованы в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Он предполагает сохранение экономических санкций против России до 2018 года, снижение ВВП на 2–3% в 2016 году, а также инфляцию выше 7% по итогам этого года. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что вероятность реализации рискового сценария «пока низка».

«В данном сценарии предполагается снижение цены на нефть марки Urals до $25 за баррель в 2016 году (сейчас — выше $41) и сохранение ее на низком уровне в 2017–2018 годах, — отмечается в докладе. — Негативное влияние внешнеэкономической конъюнктуры на российскую экономику реализуется через сокращение доходов от экспорта, снижение платежеспособности заемщиков, имеющих задолженность в иностранной валюте, ухудшение ожиданий относительно перспектив роста российской экономики и дальнейшее снижение привлекательности вложений в российскую экономику для отечественных и внешних инвесторов».

Кроме того, ЦБ ухудшил свой базовый прогноз развития экономики и полностью отказался от оптимистичного сценария.

"Основные факторы, которые могут спровоцировать закрепление цен на нефть на низком уровне, — это увеличение экспорта из Ирана, возобновление добычи сланцевыми компаниями в США, риски замедления роста мировой экономики, — комментирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. — В подобных условиях, по нашим оценкам, ВВП может сократиться на 1,5% в 2016 году за счет продолжающегося снижения потребительских расходов домохозяйств и углубления инвестиционного спада".

По словам управляющего партнера аудиторской компании «2К» Тамары Касьяновой, ЦБ придерживается осторожной политики, «опасаясь преждевременных расчетов на перелом в экономике».

"Никакой эйфории, наблюдаемой в последний месяц, в течение которого выросли цены на нефть, укрепился рубль, промпроизводство показало положительную динамику, нет, — отметила Тамара Касьянова. — ЦБ не случайно оставил ключевую ставку неизменной (11% годовых). Рассчитывать на возобновление экономического роста на очень нестабильных рынках было бы крайне неосмотрительно. Даже если положительные тенденции в экономике закрепятся, с этим будет куда легче «справиться», чем с неоправданными надеждами. ЦБ исходит из сегодняшних реалий. А сегодня реалии — не просто $40 за баррель, а $40 долларов за баррель на затоваренном рынке; не укрепление рубля, а ослабление доллара на фоне того же затоваренного нефтяного рынка. При всех положительных тенденциях последнего месяца не стоит забывать о дефиците бюджета, проблемах выхода на рынок заимствований, проблемах привлечения капитала, действии санкционного режима, нестабильности в экономике Китая (а значит, и мировой) и еще множестве негативных внешних и внутренних факторов".