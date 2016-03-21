Центробанк России отказался от оптимизма: уже не верит в рост экономики до 2018 года
Регулятор также считает, что экономические санкции против России сохранятся длительное время.
Центробанк РФ раскрыл детали нового стрессового сценария развития экономики, при котором баррель нефти марки Urals будет стоить $25 в течение 2016–2018 годов, пишут "Известия".
Параметры негативного сценария опубликованы в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Он предполагает сохранение экономических санкций против России до 2018 года, снижение ВВП на 2–3% в 2016 году, а также инфляцию выше 7% по итогам этого года. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что вероятность реализации рискового сценария «пока низка».
«В данном сценарии предполагается снижение цены на нефть марки Urals до $25 за баррель в 2016 году (сейчас — выше $41) и сохранение ее на низком уровне в 2017–2018 годах, — отмечается в докладе. — Негативное влияние внешнеэкономической конъюнктуры на российскую экономику реализуется через сокращение доходов от экспорта, снижение платежеспособности заемщиков, имеющих задолженность в иностранной валюте, ухудшение ожиданий относительно перспектив роста российской экономики и дальнейшее снижение привлекательности вложений в российскую экономику для отечественных и внешних инвесторов».
Кроме того, ЦБ ухудшил свой базовый прогноз развития экономики и полностью отказался от оптимистичного сценария.
"Основные факторы, которые могут спровоцировать закрепление цен на нефть на низком уровне, — это увеличение экспорта из Ирана, возобновление добычи сланцевыми компаниями в США, риски замедления роста мировой экономики, — комментирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. — В подобных условиях, по нашим оценкам, ВВП может сократиться на 1,5% в 2016 году за счет продолжающегося снижения потребительских расходов домохозяйств и углубления инвестиционного спада".
По словам управляющего партнера аудиторской компании «2К» Тамары Касьяновой, ЦБ придерживается осторожной политики, «опасаясь преждевременных расчетов на перелом в экономике».
"Никакой эйфории, наблюдаемой в последний месяц, в течение которого выросли цены на нефть, укрепился рубль, промпроизводство показало положительную динамику, нет, — отметила Тамара Касьянова. — ЦБ не случайно оставил ключевую ставку неизменной (11% годовых). Рассчитывать на возобновление экономического роста на очень нестабильных рынках было бы крайне неосмотрительно. Даже если положительные тенденции в экономике закрепятся, с этим будет куда легче «справиться», чем с неоправданными надеждами. ЦБ исходит из сегодняшних реалий. А сегодня реалии — не просто $40 за баррель, а $40 долларов за баррель на затоваренном рынке; не укрепление рубля, а ослабление доллара на фоне того же затоваренного нефтяного рынка. При всех положительных тенденциях последнего месяца не стоит забывать о дефиците бюджета, проблемах выхода на рынок заимствований, проблемах привлечения капитала, действии санкционного режима, нестабильности в экономике Китая (а значит, и мировой) и еще множестве негативных внешних и внутренних факторов".