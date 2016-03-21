Греция не смогла договориться с кредиторами – переговоры возобновятся в начале апреля

Греция и ее кредиторы закончили переговоры в воскресенье, 20 марта, так и не достигнув соглашения об условиях предоставления финансовой помощи, сообщает ZN.UA со ссылкой на агентство Bloomberg.

Переговоры возобновятся 2 апреля с целью прийти к сделке как можно скорее, заявил представитель Европейской комиссии. Последний раунд переговоров принес некоторый прогресс в отношении вопроса о реформе налога на прибыль и пенсий.

Неспособность достичь соглашения усиливает давление на экономику Греции, которой и без того сложно из-за прибытия в страну в последние 15 месяцев более миллиона беженцев.

Стране, которая впервые попросила финансовой помощи в 2010 году, необходимо обеспечить осуществление требований кредиторов в различных областях.

Премьер-министр Алексис Ципрас обвинил Международный валютный фонд в тупиковой ситуации.

Греция 22 декабря 2015 года получила очередной транш международной финансовой помощи на €1 млрд в рамках нового пакета финансовой помощи, предоставленного после выполнения Афинами требований для дальнейших жестких экономических реформ.

14 августа Еврогруппа одобрила план помощи Греции, но c рядом дополнительных мер. 86 миллиардов евро будут выделены Афинам в течение шести лет. При этом осенью к программе кредитования может подключиться Международный валютный фонд.

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Греция оказалась в тяжелом положении после дефолта 1 июля, Для того, чтобы не выйти из зоны евро, после тяжелых переговоров было заключено соглашения с ЕС, которое подразумевает финансовую помощь Греции в обмен на тяжелые реформы.