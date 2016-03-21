В Украине подсчитали ущерб от аннексии Крыма Россией
В результате аннексии Крыма Россия нанесла ущерб Украине на сумму более 1 трлн гривень без учета территориальных потерь и частной собственности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сегодня на брифинге в Киеве.
"Предварительно доказанный заключением специалистов, а также экспертизами размер ущерба, нанесенного Украинскому государству в результате аннексии РФ полуострова Крым, составляет более 1 трлн гривень, исключительно со стоимостью недвижимости и инфраструктуры государственных предприятий, без учета территориальных потерь, а также частной собственности на территории полуострова", - заявил он.
Читайте такжеИз-за агрессии России более 2 миллионов украинцев вынуждены были уехать из Донбасса и Крыма - Порошенко Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" о его самоопределении.
18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.