Абромавичус: убыток ТОП-100 госкомпаний за год сократился в 17 раз - до 7 миллиардов

Убыток ТОП-100 государственных компаний в 2015 году сократился в 17 раз, составив 7 млрд грн, сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в Twitter.

“Реформа госкомпаний движется в правильном направлении, но нужно ускорится. В 2015 убыток по ТОП-100 сократился c 117 млрд грн до 7 млрд грн”, - написал он.

При этом министр отметил, что главным препятствием для реформы госпредприятий является коррупция.

“Грустный опыт проверок ТОП-20 госкомпаний. Нет политической воли выявлять коррупционные схемы. Контролеры к своей работе относятся формально. Схемы несложные, в частном секторе CEO давно бы вылетел с треском. Нашим контролерам увидеть и доказать нарушения оказывается намного сложнее”, - подчеркнул Абромавичус.

Как сообщал УНИАН, прибыль ТОП-100 государственных компаний Украины в январе-сентябре 2015 года составила 2,2 млрд грн против убытка в размере 66,5 млрд грн за аналогичный период 2014 года.

Такой результат был достигнут благодаря улучшению показателей деятельности Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины": за 9 месяцев 2015 года компания получила прибыль в 0,2 млрд грн, в том числе, благодаря увеличению тарифов для населения и промышленности, которое состоялось в рамках перехода к рыночным ценам на природный газ. При этом результат "Нафтогаза" не учитывает списания безнадежной задолженности, которое состоялось в конце года.

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По состоянию на 30 сентября 2015 года, общая балансовая стоимость активов госпредприятий в Украине составляла 926 млрд грн, что почти на 45% больше, чем по состоянию на конец 3-го квартала 2014 года. Увеличение произошло, в основном, в результате роста балансовой стоимости активов предприятий нефтегазовой промышленности, а именно путем переоценки стоимости основных средств компании «Нафтогаз Украины», которая выросла с 231 млрд грн до 488 млрд грн.