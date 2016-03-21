Нацбанк ухудшил оценку роста международных резервов на $48 миллионов

Золотовалютные резервы Национального банка Украины в феврале 2016 года выросли на 0,4% или на 48 млн долл. - до 13,490 млрд долл., сообщается на сайте регулятора.

Ранее, 3 марта, НБУ сообщал, что его золотовалютные резервы в феврале выросли на 0,7% или на 96 млн долл. - до 13,538 млрд долл. Таким образом, обновленные оценки НБУ по уровню резервов на начало марта на 48 млн долл. ниже предварительных данных.

Также сообщается, что по состоянию на конец февраля резервы в иностранной валюте составили 12,395 млрд долл., резервная позиция в МВФ – 0,03 млн долл., СПЗ (специальные права заимствования) – 8,59 млн долл., золото – 1,085 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в январе выросли на 142 млн долл., или на 1%, - до 13,442 млрд долл.

По прогнозам НБУ, объем международных резервов Украины к концу года ожидается на уровне 19,6 млрд долл.

В 2015 году золотовалютные резервы выросли на 77%, или на 5,767 млрд долл., – до 13,3 млрд долл. на 1 января 2016 года.