Гривня торгуется на межбанке по 26,75 за доллар

В понедельник, 21 марта,котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,60/26,75 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,95/30,12 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3880/0,3910 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,6912 грн/долл., к этому часу заключено 160 сделок на сумму 57,30 млн долл.