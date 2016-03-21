Яценюк поручил подготовить решение о повышении соцстандартов с 1 мая

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству социальной политики Украины подготовить решение о повышении социальных стандартов на 6% с 1 мая текущего года, как и планировалось ранее.

Как сообщили в пресс-службе правительства, решение предполагает автоматическое повышение зарплат и пенсий без лишних бюрократических процедур.

"К сожалению, процедура (повышения зарплат и пенсий - УНИАН) настолько забюрократизирована и затянута, что в прошлом году, когда мы приняли решение повышать соцстандарты на 13 и 19% соответственно, ушли недели на то, чтобы выпустить десятки, а то и сотни приказов, чтобы люди получили повышенные социальные стандарты", - цитирует Яценюка пресс-служба правительства.

В этой связи Кабмин поручил Минсоцполитики срочно подготовить постановление правительства, которое упразднило бы все проволочки и не требовало бы подписания приказов профильными министерствами.

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"Министерство финансов имеет ресурсы в госбюджете для того, чтобы уже с мая выплачивать повышенные социальные стандарты гражданам Украины", - сказал Яценюк.

Он напомнил, что майское повышение - это первый этап. В целом соцстандарты будут повышены по итогам 2016 года на 12%.