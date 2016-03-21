Розничная торговля в Украине с начала года снизилась на 1,7%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-феврале 2016 года снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (в сопоставимых ценах) – до 164,7 миллиарда гривень, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, больше всего снизился оборот розничной торговли в Донецкой и Черновицкой областях– на 10,8% и 18,9%, до 6,7 миллиарда гривень и 2,2 миллиарда гривень соответственно. В то же время, наилучшие показатели роста розничного товарооборота в январе-феврале этого года были зафиксированы в Луганской (на 85%, до 1,7 миллиарда гривень), а также Полтавской и Херсонской областях (на 9,3%, до 5,6 миллиарда гривень и 4 миллиарда гривень соответственно). Розничный товарооборот в Киеве за отчетный период увеличился на 2% - до 26,2 миллиарда гривень.

При этом объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, за отчетный период составил 78,5 миллиарда гривень, что на 0,6% меньше показателя за январь-февраль 2015 года.

В то же время, оптовый товарооборот предприятий в январе-феврале 2016 года составил 161,9 миллиарда гривень, что на 6,2% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2015 году оборот розничной торговли составил около 1 триллиона гривень, что на 20,7% меньше показателей за аналогичный период 2014 года.