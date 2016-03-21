Падение ВВП Украины в 2015 году ускорилось почти до 10%

Падение ВВП Украины в целом за 2015 год по сравнению с предыдущим годом (в постоянных ценах 2010 года), без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, ускорилось до 9,9% с 6,8% годом ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, номинальный ВВП по итогам года в фактических ценах составил 1,979 триллиона гривень.

Согласно приведенным данным, в первом квартале 2015 года ВВП снизился на 3,5% к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора и на 17% - к аналогичному кварталу предыдущего года, во втором квартале – на 1,4% и 14,7%, соответственно.

В третьем квартале тенденция изменилась, и ВВП к предыдущему кварталу вырос на 1,1%, но к аналогичному кварталу предыдущего года – снизился на 7,2%. В четвертом квартале к предыдущему кварталу ВВП снова вырос - на 1,4%, а падение к аналогичному кварталу предыдущего года замедлилось до 1,4%.

Ранее Национальный банк Украины оценил падение ВВП Украины в 2015 году в 10,5%, Министерство экономического развития и торговли – в 10,4%.

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Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в 2014 году по сравнению с предыдущим годом упал на 6,8%. Номинальный ВВП в целом за 2014 год составил 1,567 триллиона гривень, в ценах предыдущего года - 1,365 триллиона гривень.

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 2% при инфляции 12%. Более пессимистичен в своих прогнозах Всемирный банк, который считает, что экономика Украины в 2016 году покажет рост не более 1%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта в Украине по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.