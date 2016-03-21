Депутаты придумали, как привлечь сбережения граждан в экономику страны

Депутаты предлагают разрешить гражданам открывать специальные инвестиционные и пенсионные счета с налоговыми льготами для привлечения средств в финансовую систему и увеличения внутренних инвестиций в стране.

Соответствующий законопроект №4260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования участия граждан в инвестиционной деятельности и негосударственном пенсионном обеспечении" был подан двумя депутатами "Блока Петра Порошенко" на рассмотрение Верховной Рады.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается разрешить гражданам открывать специальные инвестиционные и пенсионные счета, при помощи которых граждане смогут самостоятельно инвестировать в ценные бумаги. Причем инвестиционный доход от операций с ценными бумагами, приобретенными с помощью инвестиционного счета, освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц, если средства на счету были размещены не менее чем за 1095 дней до проведения операции. На доходы, полученные по пенсионным счетам, распространяются общие льготы, установленные Налоговым кодексом для пенсионных средств.

Это, по мнению авторов законопроекта, приведет к детенизации зарплат и возврату сбережений граждан в финансовую систему страны, а также увеличит внутренние инвестиций. Также в записке отмечается, что таким образом решается проблема недоверия к финансовым посредникам, поскольку инвестор имеет возможность самостоятельного управления такими счетами и индивидуального выбора объектов инвестирования. Снижаются и риски выбора контрагента, поскольку ценные бумаги, приобретенные инвестором за счет средств, аккумулированных на его инвестиционном или пенсионном счете, сразу зачисляются на имя этого инвестора.

Авторы законопроекта отметили, что такие счета широко используются в мировой практике, в частности в США, Великобритании, Канаде, Японии. Их введение характеризуется наличием налоговых льгот, стимулирующих вложения денежных сбережений населения в инвестиции и повышают их доходность.

Читайте такжеПик падения пройден и экономика Украины начнет восстановление - Всемирный банк

Как сообщал УНИАН, согласно опросу, проведенному по заказу Фонда гарантирования вкладов физических лиц осенью прошлого года, только 18% опрошенных доверяют банкам хранение половины или большей части своих сбережений. Наиболее открытой для банков является молодежь в возрасте от 18 до 29 лет, которая, в отличие от людей старшего возраста, чаще доверяет свои сбережения банкам. Среди опрошенных в возрасте старше 60 лет 43% не держат сбережения в банках.

Участники рынка отметили, что низкий уровень доверия населения к банкам обусловлен не только плохой информированностью о системе гарантирования вкладов государством, но и состоянием банковской системы, включая массовые банкротства банков в 2014-2015 годах.