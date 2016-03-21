Гривня на межбанке укрепилась до 26,55 за доллар
17:33, 21 марта 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6750/29,8950 гривни/евро.
Гривня на межбанке укрепилась до 26,55 за доллар / epizod.com.ua
В понедельник, 21 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,35/26,55 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6750/29,8950 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3870/0,3910 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,6007 гривни/доллар, к этому часу заключено 552 сделки на сумму 296,94 миллиона долларов.
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