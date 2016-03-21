Доходы местных бюджетов с начала года выросли почти на 50%

Поступления в общий фонд местных бюджетов за январь-февраль текущего года (без учета трансфертов) составили 18,9 миллиарда гривень, что на 49,2%, или на 6,2 миллиарда гривень, больше показателя за январь-февраль прошлого года (в сопоставимых условиях и без учета территорий, не подконтрольных украинской власти).

Как сообщается на сайте Министерства финансов, поступления за 2 месяца составили 19,2% годового объема поступлений, утвержденного местными советами.

В том числе поступления налога на доходы физических лиц в январе-феврале выросли на 45%, платы за землю – на 48,8%.

Также сообщается, что по состоянию на 1 марта местные бюджеты получили 27,2 миллиарда гривень межбюджетных трансфертов, что составляет 82,3% от запланированных на этот период.

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Как сообщал УНИАН, доходы сводного бюджета Украины, по оперативным данным, за январь-февраль 2016 года составили 83,4 миллиарда гривень, что на 21 миллиард гривень, или на 33,6%, больше, чем за аналогичный период прошлого года

За 2015 год в общий фонд местных бюджетов, без учета трансфертов, поступило 99,8 миллиарда гривень.