Россияне все больше предпочитают не тратить сбережения - только по крайней необходимости

Большинство россиян (72%) считают нынешнее время неблагоприятным для крупных покупок (в январе так считали 64% населения), сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Индекс потребительского доверия (показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для совершения крупных покупок - прим. ТАСС) после долгой стагнации несколько снизился: с 33 п. в январе до 29 п. в феврале с.г. (при диапазоне от 10 до 90). Отрицательная динамика наблюдается на фоне роста доли тех, кто считает нынешнее время неблагоприятным для крупных покупок (с 64% в январе до 72% в феврале). Год назад значение показателя было на том же уровне (30 п.)", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

"Впервые за долгий период наблюдений одновременно ухудшились сразу все показатели, сигнализирующие о росте фактора, который Дж. Кейнс назвал "предпочтение ликвидности". Россияне все больше предпочитают "оставаться в деньгах", тратя их только по самой крайней необходимости. В свою очередь это ведет к сжатию платежеспособного спроса и замедлению скорости оборота денег в экономике. "Предпочтение ликвидности" - выраженный про-дефляционный фактор, сигнализирующий о том, что в экономике начинают формироваться дефляционные риски", - считает эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.

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Индекс кредитного доверия с января по февраль не изменился, оставшись на уровне 18 п. - минимальное значение за последний год. Доля тех, кто считает необходимым положить свободные деньги на счет, составляет 34% (в январе - 33%), тогда как число советующих забрать деньги со счета достигло 43%.

Опрос ВЦИОМ проведен 20-21 февраля, в нем приняли участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.