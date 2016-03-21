Нацбанк ослабил официальную гривню до 26,60 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2660,0686 (21 марта – 2624,2902)

100 EUR – 2998,1633 (21 марта – 2959,9369)

10 RUR – 3,8659 (21 марта – 3,8365)

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Как сообщал УНИАН, 21 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,35/26,55 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6750/29,8950 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3870/0,3910 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,6007 гривни/доллар, к этому часу заключено 552 сделки на сумму 296,94 миллиона долларов.