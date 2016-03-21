Просроченная задолженность по кредитам в 20 крупнейших банках достигла 41%

Уровень просроченной задолженности по кредитам в 20 крупнейших банках Украины в 2015 году по результатам оценки качества активов и стресс-тестов оказался значительно выше показателя по системе и составил 41%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По оценкам НБУ, в целом по системе банков в 2015 году показатель составил 24%, что значительно превышает контрольные показатели для развитых стран на уровне около 10%.

Согласно приведенным данным, Украина по этому показателю занимает третье место среди европейских стран с наибольшими показателями проблемных кредитов после Кипра с показателем 44,8% и Греции с показателем 34,4%.

Также сообщается, что анализ качества активов и стресс-тесты для остальных крупных банков Украины продолжаются.

Читайте такжеДоля просроченной задолженности в украинских банках составляет 21% - Нацбанк

Как сообщал УНИАН, доля просроченной задолженности по кредитам в работающих банках за декабрь прошлого года выросла на 0,9 п.п. – до 22,1% по состоянию на 1 января 2016 года. Сравнительные данные по работающим банкам на начало 2015 года, а также данные на 1 января 2016 года по банковской системе в целом, с учетом неплатежеспособных банков, не обнародованы, в связи с чем корректный расчет динамики за 2015 год невозможен.

В 2014 году доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков выросла на 5,8 п.п. – до 13,5%. За год банки нарастили объем предоставленных кредитов на 95 миллиардов гривень, или на 10,43%, – до 1,006 триллиона гривень.