Обама уверен, что эмбарго против Кубы будет отменено

Об сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Associated Press.

«Я уверен, что эмбарго будет отменено, но не знаю, когда это произойдет», -сказал Обама на пресс-конференции в Гаване, отметив, что эмбарго не отвечает интересам кубинского народа.

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что то, насколько быстро можно будет снять эмбарго, во многом зависит от сотрудничества Гаваны с Вашингтоном по таким вопросам, как права человека.

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Кубинский лидер призвал президента США Барака Обаму снять больше ограничений с Кубы.

Как сообщал УНИАН, накануне президент США прибыл на Кубу с официальным двухдневным визитом. Это первый визит главы США в карибское государство за 88 лет. Многие журналисты отмечают, что этот визит знаменует собой поворот в американско-кубинских отношениях.