Обама уверен, что эмбарго против Кубы будет отменено
Президент США Барак Обама выразил уверенность, что введенное эмбарго против Кубы удастся отменить.
Об сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Associated Press.
«Я уверен, что эмбарго будет отменено, но не знаю, когда это произойдет», -сказал Обама на пресс-конференции в Гаване, отметив, что эмбарго не отвечает интересам кубинского народа.
Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что то, насколько быстро можно будет снять эмбарго, во многом зависит от сотрудничества Гаваны с Вашингтоном по таким вопросам, как права человека.
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Кубинский лидер призвал президента США Барака Обаму снять больше ограничений с Кубы.
Как сообщал УНИАН, накануне президент США прибыл на Кубу с официальным двухдневным визитом. Это первый визит главы США в карибское государство за 88 лет. Многие журналисты отмечают, что этот визит знаменует собой поворот в американско-кубинских отношениях.