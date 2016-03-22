Валютные качели: гривня укрепилась до 26,15 за доллар

Во вторник, 22 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,00/26,15 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1270/29,2930 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3820/0,3850 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,0938 гривни/доллар, к этому часу заключено 79 сделок на сумму 30,34 миллиона долларов.