Валютные качели: гривня укрепилась до 26,15 за доллар
12:54, 22 марта 2016Финансы
1061
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1270/29,2930 гривни/евро.
Гривня на межбанке укрепилась до 26,15 за доллар / rodniknews.in.ua
Во вторник, 22 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,00/26,15 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1270/29,2930 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3820/0,3850 гривни/рубль.
Читайте такжеГривня сдала позиции и ушла на выходные с курсом 26,70 за доллар
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,0938 гривни/доллар, к этому часу заключено 79 сделок на сумму 30,34 миллиона долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter