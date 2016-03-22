Forbes: Экономический кризис в России продолжается; информацию о состоянии рынка получить все труднее

Об этом пишет Кеннет Рапоза в статье "Экономический кризис в России продолжается; информацию о состоянии рынка получить все труднее ", опубликованной на сайте издания Forbes.

"Сбербанк", один из крупнейших инвестиционных банков России, сказал, что экономика сократится на целых 1,5% в этом году. Выяснить, что именно происходит, становится все труднее, учитывая изменения в правительственных экономических данных. Россия не спешит рассказывать рынку, насколько все плохо.

Малые и региональные банки в России продолжают закрываться. В сентябре Центральный банк РФ отозвал лицензию банка "Адмиралтейский", потому что, среди прочего, у него не было достаточно резервов. За последние два года, закрылись, по меньшей мере, 100 банков. Центральный банк России потратил миллиарды долларов на финансовую помощь. Некоторым владельцам банков были предъявлены обвинения в суде, другие бежали в Великобританию или на Кипр.

Уровень розничных продаж и строительства вновь снизился в январе на 7,3% и 4,2%. Снижение происходит также на ежемесячной основе, заявил "Сбербанк" в аналитической записке в понедельник. Объем промышленного производства упал на 2,2% за год, но вырос на 0,4% с декабря. Объем продукции сельскохозяйственного производства вырос на 2,5% за год в январе, поскольку российские фермеры пытаются восполнить ограничения на импорт европейских и турецких фруктов и овощей.

Не стоит ожидать, что в этом году российские потребители увеличат свои расходы. По оценкам "Сбербанка", розничные продажи сократятся на 3%, по сравнению с 2015 годом, инвестиции упадут, по меньшей мере, на 2%. Инфляция должна замедлиться до 8%, потому что люди и компании покупают меньше товаров. Снижение темпов инфляции даст возможность Центральному банку снизить ставки. Тогда министерство финансов сможет выпустить больше местных облигаций для финансирования дефицита бюджета, вместо того, чтобы опустошать государственный резервный фонд, как это происходит сегодня.

Все труднее получить информацию о состоянии рынка

Экономические аналитики все больше опасаются, что правительство хитрит. Официальная статистика малопонятна, рынок теряет уверенность в цифрах. Например, правительство настаивает на том, что безработица не поднимется выше 5,2% в этом году, даже несмотря на то, что рецессия переходит во второй год, а рубль близок в среднем к 80. Сейчас он торгуется на уровне 67.85 за доллар.

Аналитики "Сбербанка" указывают на ряд несоответствий в исторических данных, которые постоянно пересматриваются, в некоторых случаях в них содержатся внутренние противоречия. Составители прогнозов в настоящее время сталкиваются с дополнительными трудностями, поскольку статистика инвестиций больше не будет публиковаться ежемесячно. Вместо этого ее будут публиковать ежеквартально с задержкой в месяц. Это означает, что инвестиционные данные этого квартала не выйдут до апреля, и не будут представлены общественности до 2 июня. "До этого момента лучший способ заглянуть в инвестиционную деятельность – это отслеживать данные о строительстве, производстве и импорте основных капитальных товаров", - пишет "Сбербанк".

В прошлом году строительство сократилось на 7%. Инвестиции в российскую экономику снизились на 8,8% во втором квартале 2015 года, затем еще на 13% в третьем квартале. К четвертому кварталу, произошло еще одно снижение на 5%. В общей сложности, корпоративные и контролируемые государством инвестиции в России упали на 8,4% в 2015 году. На основании анализа имеющихся статистических данных о строительной деятельности и производстве определенных капитальных товаров, "Сбербанк" прогнозирует, что в ближайшем квартале инвестиции сократятся, по крайней мере, на 4%.

Уровень инфляции снизится, в настоящее время он находится на отметке 8,1%, по сравнению с двузначными цифрами в конце прошлого года. Но знаете что? Россияне зарабатывают меньше денег.

Реальная заработная плата сократилась на 6,1% за год в январе, по сравнению с 8,4% в декабре. Опять же, в России все довольно плохо, но не так плохо, как было раньше. Кризис проходит, но предстоит много над чем поработать, нефть и санкции усугубляют ситуацию.

Согласно оценке "Сбербанка", рост реальной заработной платы в России в этом году останется отрицательным. Без ускорения роста номинальной заработной платы примерно на 10%, инфляция будет удерживать динамику роста реальной заработной платы в минусе, отнимая любой шанс на экономический поворот в начале 2017 года.