НБУ сегодня купил у банков $24 миллиона

Национальный банк Украины на валютном аукционе 22 марта купил у банков 24 миллиона долларов, средневзвешенный курс аукциона составил 26,0794 гривни/доллар, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, всего банки подали заявки на продажу 30,5 миллиона долларов. Минимальный курс, предложенный банками, составил 26,05 гривни/доллар, максимальный – 26,10 гривни/доллар, по максимальному курсу было куплено 12,5% валюты.

Читайте такжеВ НБУ заявили, что проведут валютную либерализацию поэтапно и без конкретных сроков

Как сообщает УНИАН, 22 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,00/26,15 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1270/29,2930 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3820/0,3850 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,0938 гривни/доллар, к этому часу заключено 79 сделок на сумму 30,34 миллиона долларов.