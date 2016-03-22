Суд признал НБУ виновным в банкротстве "Укргазпромбанка"

Окружной административный суд Киева признал противоправной бездеятельность Национального банка Украины в период с ноября 2014 года по апрель 2015 года в отношении "Укргазпромбанка", который был в апреле 2015 года признан неплатежеспособным.

Об этом сообщается в едином реестре судебных решений.

Суд признал противоправной бездеятельность НБУ относительно непринятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов, безопасности хранения средств на банковских счетах "Укргазпромбанка".

"Признать противоправной бездеятельность Национального банка Украины в период с ноября 2014 по апрель 2015 года - относительно непринятия адекватных, неотложных и решительных действий, непринятия своевременно решения о применении адекватного меры воздействия к "Укргазпромбанку" на основании проведенной проверки и составленного отчета об инспектировании "Укргазпромбанка" за период с августа 2011 года по сентябрь 2014 года и установленной рейтинговой оценки САМЕLS (официальной бальной системы рейтингования банков – УНИАН), что является нарушением требований ст. 73 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", норм Положения о порядке определения рейтинговых оценок по рейтинговой системе САМЕLS", - говорится в решении суда.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц 7 апреля 2015 года ввел временную администрацию в "Укргазпромбанк" на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным. В августе 2015 года появилась информация о продаже "Укргазпромбанка" арабской компании Primestar Energy FZE. Но в сентябре Национальный банк Украины принял решение о ликвидации и отзыве банковской лицензии "Укргазпромбанка", месяц назад проданного Фондом гарантирования вкладов физлиц арабской компании Primestar Energy FZE.

Справка УНИАН. "Укргазпромбанк" работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу небольших финучреждений. Одним из основных владельцев банка до его неплатежеспособности являлся львовский бизнесмен Иван Дияк - в прошлом народный депутат Украины и советник бывшего президента Украины Виктора Ющенко, а также бывший советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".