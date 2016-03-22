Генпрокуратура обвинила Курченко в хищении 5,6 миллиарда гривень

Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, ведомство принимает меры по разоблачению преступной деятельности экс-чиновников режима Виктора Януковича и связанных с ними лиц, в частности, Курченко и членов его преступной группировки.

«Главным следственным управлением совместно с Департаментом процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата Генеральной прокуратуры Украины по результатам проведения полного, всестороннего и непредвзятого расследования, с учетом добытых доказательств составлено сообщение о подозрении С.Курченко как руководителю преступной организации, которая в течение 2013 года – начале 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в банковской отрасли», - говорится в сообщении.

В указанный период времени бизнесмен организовал совершение возглавляемой им организованной преступной группировкой незаконного завладения средствами Национального банка Украины, ПАО АБ «Укргазбанк», ПАО «Аграрный фонд», вкладчиков ПАО «Брокбизнесбанк» и ПАО «Реал Банк» на общую сумму 5,6 млрд грн.

В дальнейшем организованной преступной группой под руководством Курченко легализованы доходы, полученные преступным путем, с использованием при этом предприятий с признаками фиктивности для прикрытия преступной деятельности.

В настоящее время подозреваемый Курченко объявлен в международный розыск, по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, судом в отношении него избрана мера пресечения – содержание под стражей.

В ходе расследования органом досудебного расследования наложен арест на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 млрд грн.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ выявила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу холдинга ВЕТЭК, подконтрольного бизнесмену, медиаресурса UMH group, футбольного клуба «Металлист», Одесского нефтеперерабатывающего завода и сети автозаправок SparschweinGmbH & Co в Германии (170 объектов).

Во время расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму свыше 1,5 млрд грн.

Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 года снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК.