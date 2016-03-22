"Выживший" после временной администрации РВС Банк вернулся на рынок
Фонд гарантирования вкладов физлиц в августе прошлого года продал корпорации UBG созданный на базе неплатежеспособного «Омега Банка» переходный банк «РВС».
Переходный «РВС банк», созданный на базе неплатежеспособного «Омега Банка», вернулся на банковский рынок как полноценное финансовое учреждение.
Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Кияк.
«РВС был переходным банком, там работал наш куратор. По состоянию на вчера была завершена проверка Национального банка, и "РВС банк" вышел из нашего кураторства. Теперь банк вернулся на рынок, под надзор Национального банка», - сказал Кияк.
По его словам, всего у фонда есть порядка 4-5 примеров успешного возврата банка на рынок после процедуры временной администрации.
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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц в августе прошлого года продал корпорации Ukrainian Business Group (UBG) созданный на базе неплатежеспособного «Омега Банка» переходный банк «РВС» за 31,86 млн грн.
«Омега Банк» (ранее - «Сведбанк») работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу небольших банков по активам. В апреле 2013 года была завершена сделка по приобретению Николаем Лагуном контрольного пакета акций «Сведбанка», после чего банк продолжил работу под наименованием «Омега Банк».
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Корпорация Ukrainian Business Group (UBG) была основана депутатом Русланом Демчаком в 1997 году и специализируется на финансах, медиа, производстве, IT. В 2011 году Демчак вышел из состава акционеров корпорации. Раньше UBG принадлежал «Эрдэ Банку», который был признан неплатежеспособным в 2012 году.