РФ засекретила экспорт на $56 миллиардов – в Украину поставила продукции на $2 миллиарда

Экспортные поставки России под секретным кодом (SSSS) в 2015 году составили $56,2 млрд, следует из данных ФТС, собранных Центром международной торговли (ЦМТ) Москвы, передает РБК.

Таким образом, более 16% прошлогоднего экспорта России — максимальная доля по крайней мере с 2012 года — покрыто гостайной. Суммарный экспорт в 2015 году составил $343,4 млрд, сократившись на 31% по сравнению с почти $500 млрд в предыдущем году. Но «секретный» экспорт падал вдвое медленнее.

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По экспорту в се​кретный код попадают «товары двойного назначения, продукция ВПК, авиапром, природный газ, что связано с необходимостью защиты информации в целях обеспечения экономической безопасности», говорит представитель ЦМТ. Согласно указу президента России, в перечень сведений, отнесенных к гостайне, входят сведения о российском экспорте или импорте вооружения и военной техники, продукции двойного назначения, если их разглашение/преждевременное распространение «может нанести ущерб безопасности государства».

Больше всего засекреченных товаров Россия поставляет в Германию ($9,45 млрд в 2015 году), Турцию ($7,63 млрд), против которой Москва ввела санкции, и Италию ($6,25 млрд). Более трети всех российских поставок в Германию и Турцию (37% и 39%) покрыты режимом гостайны. Беларусь в прошлом году получила продукцию под секретным кодом на $2,78 млрд, а Украина — на $2,14 млрд. Но «секретный» экспорт во все эти страны снизился на 10,2–62,6%.

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Импорт в Россию по секретным кодам в 2015 году составил $4,86 млрд — на 44% меньше, чем в 2014 году ($8,75 млрд). Более всего Россия засекречивала поставки из США ($2,8 млрд), далее с большим отрывом идут Норвегия ($295 млн), Франция ($255 млн) и Канада ($216 млн).

Крупнейшие статьи американского экспорта в Россию, по данным Минторга США, это «летательные и космические аппараты и их компоненты» (почти $2 млрд за 2015 год) и «ядерные реакторы, котлы и оборудование» ($1,4 млрд) — часть секретного импорта может скрываться там. В целом одна пятая двустороннего оборота России и США засекречена ФТС, следует из данных ЦМТ.