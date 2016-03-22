Яресько заявила о готовности сформировать технократическое правительство

Министр финансов Украины Наталья Яресько заявила о готовности сформировать новое, технократическое правительство Украины, способное работать в интересах государства.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«В Украине настал момент, когда нужно «деполитизировать» экономические процессы, сконцентрировать и объединить лучшие таланты и ресурсы для решения беспрецедентных вызовов, с которыми столкнулась страна. Для этого украинское правительство должно сконцентрироваться на ключевых вопросах - восстановления доверия граждан и роста украинской экономики», - отметила Яресько.

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По ее мнению, для восстановления доверия нужно сделать не шаг и не два, а большой прыжок. «Справиться с такой задачей в такой политической ситуации может только технократическое правительство - то есть команда «ничьих» людей, которые не имеют политического прошлого, не подчиняются никому из олигархов или друзей политиков, не имеют политических амбиций в будущем. Я готова собрать такую команду, которая прямо сейчас способна работать на интерес всей страны, всех граждан, а не отдельных политических бизнес-групп», - подчеркнула министр финансов.

Она отметила, что Революция Достоинства, прошедшая в нашей стране в 2014 году, стала Рубиконом для украинского народа, поверившего в свои силы и возможности менять страну и систему ради достойной жизни, уважения к личности и свободе. Однако Украине еще предстоит пройти сложный путь от стремлений к реальным изменениям и результатам.

По словам Яресько, в ее понимании технократическое правительство, которое может быть сформировано, должно исходить из следующих фундаментальных принципов. Во-первых, члены правительства должны быть преданными исключительно служению народу - ни самим себе, ни партиям, ни интересам заинтересованных людей. И в этой связи ключевой критерий отбора для будущих министров - безупречная репутация.

«Во-вторых, у членов правительства должно быть полное неприятие коррупции и нетерпимость к политическому вмешательству в работу госорганов, - отметила она. - Члены правительства не должны думать о предстоящем участии в выборах или о политической карьере. Их единственной целью должно стать процветание страны. И популизм тут - худший враг».

Яресько выразила убеждение, что члены технократического правительства должны верить, что Украина может быть успешной, в том числе благодаря реализации положениий Соглашения об ассоциации с ЕС и программы сотрудничества с ключевым кредитором - Международным валютным фондом.

«Для таких людей личная репутация - это залог честности по отношению к украинскому народу, которому они готовы служить. И именно личная репутация стала бы лучшей гарантией ответственности перед украинским народом», - уверена министр финансов.

При этом она допустила, что новому правительству было бы полезно руководствоваться в своих действиях обновленным коалиционным соглашением - наряду с соглашениями с ЕС и МВФ.

«Тяжелый, но эффективный путь реформирования экономик, который помог создать достойный уровень жизни для своих граждан, уже прошли наши восточно- и центральноевропейские коллеги. Тот же путь наконец нужно пройти и нам - вместо того, чтобы подменять настоящие реформы их очередным безрезультатным обсуждением, - подчеркнула Яресько. - Чем успешнее мы будем на этом этапе, тем больше доверия получим от людей и поддержки от наших международных партнеров, без которых невозможно проведение глубоких структурных реформ».

По мнению министра финансов, сегодня мир смотрит на Украину с некоторым недоверием, сомневаясь в способности побороть болезнь коррупции и создать здоровую основу для достойного будущего миллионов украинцев. «Но каждый день честного управления - это возможность доказать, что национальные интересы важнее политического давления или бизнес-связей. Это возможность начать процесс восстановления доверия людей к правительству. Это - совместная работа. Каждый гражданин имеет право на ответственное правительство, честный суд и возможность реализовать себя, развивать бизнес без давления со стороны органов государственной власти», - отметила Яресько, добавив, что одновременно каждый из нас несет ответственность за то, чтобы, несмотря на войну, мы смогли заложить фундамент для сильной и здоровой экономики Украины.

«Только в сотрудничестве с гражданским обществом и ответственными независимыми СМИ мы сможем достичь неотвратимых изменений, которые позволят построить достойное будущее для всех граждан. Ничто не должно отвлекать нас от этого дела», - резюмировала Яресько.

Бувають часи, коли потрібна велика політика, щоб всією країною обговорювати фунаментальні питання її політичного майбутн... Опубліковано Наталія Енн Яресько / Natalie Ann Jaresko 22 березень 2016 р.

Как сообщал УНИАН, ранее Яресько отказывалась комментировать информацию о своем возможном назначении на должность премьер-министра Украины, называя все разговоры на эту тему «слухами».

Вопрос отставки действующего правительства Украины обсуждается с начала года в связи с заявлениями об отставке сразу нескольких министров. В частности, заявления сделали министр агрополитики и продовольствия Алексей Павленко, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, министр здравоохранения Александр Квиташвили, а также глава Минэкономразвития и торговли Украины Айварас Абромавичус. Отставка Абромавичуса вызвала наиболее острую реакцию в деловых кругах и дипломатическом сообществе, поскольку он прямо обвинил представителей фракции «Блока Петра Порошенко» в парламенте в давлении на Минэкономразвития. Вслед за Абромавичусом заявления об отставке написали его заместители, включая торгового представителя Украины Наталью Микольскую. Обеспокоенность отставкой выразили послы 9 стран, включая страны «Большой семерки», представители МВФ и Госдепартамента США.

Вместе с тем, 4 февраля в ходе внеочередного заседания правительства Павленко, Пивоварский и Квиташвили отозвали свои заявления. Абромавичус сказал, что решения об уходе из правительства менять не будет. Позднее он отметил, что не исключает возвращения в правительство, но лишь при условии смены премьер-министра.

16 февраля в Верховной Раде премьер-министр Украины представил отчет о деятельности правительства за 2015 год. Работа Кабмина была признана парламентариями неудовлетворительной. Вместе с тем, постановление об отставке правительства не набрало нужного количества голосов народных депутатов.