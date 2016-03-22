Яресько назвала основное задание нового технократического правительства

Новое технократическое правительство, которое может быть сформировано в Украине в рамках преодоления сложившегося политического кризиса, должно сконцентрироваться преимущественно на реформах, которые позволят модернизировать экономику. Об этом написала министр финансов Украины Наталья Яресько на своей странице в Facebook.

«Правительство должно сконцентрироваться на внедрении максимального количества реформ, которые модернизируют украинскую экономику. Украинцы принесли в жертву слишком много ради лучшего будущего страны. Поэтому мы должны сохранить страну сейчас. И сейчас, не отвлекаясь, мы должны восстановить доверие и обеспечить рост экономики», - написала министр.

Она подчеркнула, что сама никогда не стремилась к высоким должностям и не строит планов политической карьеры в будущем. «Мое единственное желание - провести в Украине реформы, которые обеспечат экономический рост, развитие демократического общества и повышение благосостояния каждого украинца», - подчеркнула глава Минфина.

Ранее Яресько сообщила, что готова сформировать команду технократического правительства, лишенного какого-либо политического влияния и связей с политическими партиями.