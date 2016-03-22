Гривня закрыла межбанк на отметке 26,25 за доллар

Во вторник, 22 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,10/26,25 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,31/29,48 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3860/0,3890 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1025 грн/долл., к этому часу заключено 584 сделки на сумму 391,13 млн долл.