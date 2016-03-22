"Дыру" Пенсионного фонда в прошлом году закрыли дотацией из госбюджета на 95 миллиардов

Объем дотаций из госбюджета в Пенсионный фонд Украины на финансирование пенсионных программ в 2015 году составил 94,8 млрд грн, или 37% от общих доходов фонда, тогда как в бюджете на 2015 год был запланирован дефицит на уровне 81 млрд грн.

Такие данные приводятся в отчете о выполнении бюджета Пенсионного фонда за 2015 год, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

Как указывается в отчете, из 94,8 млрд грн, выделенных из госбюджета, 63 млрд грн были направлены на выплату пенсий, надбавок и повышений пенсий, а также на компенсацию страховых взносов по некоторым категориям застрахованных лиц. 31,8 млрд грн были выделены на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Из них 14 млрд грн выделили для финансирования досрочных выплат пенсий за январь 2016 года в конце декабря 2015 года.

В отчете отмечено, что Пенсионный фонд выплатил 263,2 млрд грн 12,1 млн пенсионеров. 2,4 млрд грн было израсходовано на финансирование деятельности фонда, изготовление пенсионных удостоверений и бланков, создание программно-технического обеспечения и пр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в марте 2015 года утвердил бюджет Пенсионного фонда с доходами в 257 млрд грн, дефицитом 81,3 млрд грн и дотацией из государственного бюджета в размере 144 млрд грн.

Согласно закону Украины о государственном бюджете на 2015 год, объем отчислений, который предполагалось направить из госбюджета на нужды Пенсионного фонда Украины, должен был составить 80,9 млрд грн.

В 2014 году дефицит Пенсионного фонда планировался на уровне 18,1 млрд грн, а показатель бюджетного финансирования как источника дохода бюджета Пенсионного фонда – на уровне 65,7 млрд грн.